« L’Église de Jérusalem est la mère de toutes les Églises et le garant de l’unité orthodoxe »

Le 16 mai, le chef de l’Église orthodoxe de Jérusalem, le patriarche Théophile III, a rencontré une délégation de la Société impériale orthodoxe en Palestine, qui est arrivée à Jérusalem pour participer au premier séminaire international des représentations régionales et étrangères, consacré au 200e anniversaire du soutien diplomatique de la présence russe au Moyen-Orient. Dans son discours de bienvenue, dont le texte a été publié sur le site officiel du Patriarcat de Jérusalem, le patriarche a déclaré hautement apprécier l’importance de ces séminaires « au moment où notre témoignage chrétien est si important pour soutenir une présence chrétienne dynamique en Terre Sainte et au Moyen-Orient » et a souligné que le Patriarcat de Jérusalem « contribue à faire progresser un profond dialogue inter-religieux ».

« L’Église de Jérusalem, qui est la mère de toutes les Églises, est la garante de l’unité de l’Église orthodoxe », a déclaré le patriarche Théophile. « Nous reconnaissons en particulier le rôle que l’Église orthodoxe russe a joué au cours des siècles, tout spécialement pendant la période ottomane, en soutenant l’Église de Jérusalem sur les plans politique, diplomatique et, bien entendu, financier. En même temps, le patriarche Théophile a noté qu’il y avait des moments difficiles dans les relations entre les Églises de Jérusalem et de Russie, « qui ont mis nos relations à l’épreuve, néanmoins, il faut apprendre du passé et travailler à renforcer l’unité orthodoxe ».

« Nous devons toujours parler et agir de manière à soutenir la vie et la mission du Patriarcat de Jérusalem dans cette région. Nous sommes l’Église une, sainte, catholique et apostolique, et nous avons l’obligation morale et spirituelle de veiller à ce que l’identité et le témoignage de l’Église orthodoxe en Terre Sainte et au Moyen-Orient reposent sur le fondement inébranlable de notre unité orthodoxe », a conclu le primat de l’Église de Jérusalem.

Rappelons que lors de la rencontre fraternelle qui a eu lieu il y a quelques jours avec le primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, le métropolite Onuphre, le patriarche de Jérusalem Théophile III a exprimé son soutien à l’EOU (PM) et à ses fidèles en Ukraine.

