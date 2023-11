L’Église orthodoxe bulgare construira une église à Londres

Comme le rapporte bourgas.ru, l’Église orthodoxe bulgare de Londres construira prochainement son propre temple.

Début septembre, le gouvernement bulgare a alloué 800 000 leva pour soutenir la construction de l’église orthodoxe bulgare à Londres. Plus de 200 000 Bulgares vivent au Royaume-Uni et la diaspora bulgare est l’une des rares à ne pas avoir d’église.

Une campagne de collecte de fonds pour financer la construction de l’église Saint-Jean-de-Rila a été lancée.

Au début des années 1990, avec l’aide de l’État bulgare, une pièce a été mise à disposition dans les locaux de l’ambassade bulgare à Londres – utilisée comme garage – qui a été convertie pour les besoins de l’Église orthodoxe bulgare en une petite chapelle qui devait servir de foyer spirituel à des centaines de milliers de Bulgares, pour la plupart chrétiens orthodoxes.

Pendant de nombreuses années, les locaux se sont révélés extrêmement insuffisants et, lors des grandes fêtes, l’office a été déplacé dans la cour, où tous les fidèles pouvaient se rassembler. Après de longues négociations, avec l’aide de l’ambassadeur Marin Raikov, ainsi que du métropolite Antoine d’Europe, le ministère des affaires étrangères de la République de Bulgarie a fourni deux locaux supplémentaires pour agrandir la chapelle et la transformer en une église orthodoxe bulgare.

L’architecte italien a conçu le projet dans un style classique, dans la tradition des églises médiévales bulgares de Pliska, Preslav et Serdik. Le projet prévoit une coupole intérieure, principale caractéristique de l’architecture orthodoxe.

Dans l’espace de l’église, il y aura des colonnades et une iconostase en marbre décorée de mosaïques et de fresques. Autour du dôme, au premier étage, sera construite une salle destinée à accueillir une bibliothèque et une école du dimanche pour les enfants. Une nouvelle entrée depuis la rue principale rendra le temple accessible à tous les pèlerins et hôtes de la ville, y compris les personnes handicapées.

Le projet intervient après une procédure d’approbation de près d’un an pour le bâtiment, qui a une valeur historique et fait partie intégrante de l’architecture classique du quartier historique de Kensington, à quelques mètres du Royal Albert Hall, au cœur de Londres.

Le montant fourni par le gouvernement bulgare est insuffisant pour l’achever. Le projet a été dévoilé dans les locaux de l’ambassade et une campagne de collecte de fonds a été annoncée parmi les Bulgares au Royaume-Uni et dans leur pays d’origine.

Les dons peuvent être effectués directement sur le site web de l’église bulgare de Londres ou par virement :

THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY OF ST JOHN OF RILA IN LONDON

Lloyds Bank

Sort Code 30-96-26

Account Number 80397868

IBAN: GB27LOYD30962680397868

BIC:LOYDGB21446