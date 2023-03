La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

L’Église orthodoxe en Amérique met en place un district missionnaire dans le Dakota Le diocèse de Chicago et du Midwest de l’Église orthodoxe en Amérique ont annoncé le 22 mars dernier la création du « Dakotas Mission District ». Le nouveau district, supervisé par l’archevêque Daniel de Chicago, a été fondé « dans le but de concentrer les énergies et de coordonner les ressources parmi les paroisses, missions et chapelles nouvelles et établies