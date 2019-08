La métropole d’Europe occidentale et méridionale de l’Église orthodoxe roumaine a publié un appel officiel aux fidèles orthodoxes pour élever leurs prières et faire des dons dans le but d’acheter une propriété destinée à un monastère au cœur de l’Irlande. Celui-ci sera dédié à la Mère de Dieu et sa fête patronale sera la Source Vivifiante, célébrée chaque année le vendredi après Pâques. La propriété que le diocèse espère acheter servait de centre de retraite à une communauté religieuse catholique-romaine. Elle est située au cœur de l’Irlande dans le village de Shannonbridge, à quelques kilomètres du lieu ou Saint Kieran de Clonmacnoise a vécu dans l’ascèse au VIe siècle. La région abritait un grand nombre de monastères et de moines et moniales au cours du premier millénaire du Christianisme. Dans l’appel du diocèse, il est dit que ce monastère sera fondé « à la gloire de Dieu et en honneur de la Mère de Dieu et des saints celtes d’Irlande qui, ne l’oublions pas, ont fait beaucoup pour l’Europe pendant les dix premiers siècles. Nous pensons qu’il est temps que nous nous souvenions d’eux et que nous nouions notre relation d’amour avec eux, car Dieu est merveilleux dans Ses saints… Même si vous ne pouvez aider immédiatement, joignez-nous dans la prière, c’est une aide très précieuse qui peut effectuer des miracles et sans laquelle nous ne pouvons rien réaliser ».

