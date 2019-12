Au cours du repas qui a suivi la sainte liturgie en la cathédrale du Christ Sauveur le 2 décembre 2019, le patriarche de Moscou Cyrille a déclaré: « Nous devons examiner soigneusement et comprendre les processus qui se produisent aujourd’hui dans l’Orthodoxie mondiale, et j’espère que lors de la prochaine assemblée des évêques sera définie précisément notre position à l’égard des schismes et de nos frères qui, malheureusement, les soutiennent (…) Il est étonnant que, sous l’influence de facteurs externes, nos confrères orthodoxes se sont engagés sur la voie de la reconnaissance des schismatiques, des gens qui n’ont pas de sacre épiscopal légitime, c’est-à-dire en fait des laïcs, qui se donnent le nom de clercs ! Et, ce qui est particulièrement dangereux et triste est que le soutien aux schismatiques ne se situe pas au niveau de groupes marginaux, comme cela était le cas précédemment, mais parmi les Églises locales canoniques », a poursuivi le patriarche. « L’Église russe prie pour que les forces du mal ne détruisent pas l’unité des Églises orthodoxes, pour que ne se produise pas une confusion des forces du bien et du mal dans une sorte de masse amorphe, où il sera impossible de comprendre où est le bien et où est le mal, où est la vérité et où est l’iniquité, où se trouve l’ordre canonique et où les canons sont bafoués ». « En d’autres termes, nous sommes entrés dans une époque très complexe, et le succès de notre passage à travers ces épreuves dépend pour beaucoup de l’état interne de notre Église. Plus notre unité sera forte – tant dans la résolution des problèmes que dans le dialogue avec l’Orthodoxie mondiale – plus nos actions seront couronnées de succès » a ajouté le Primat.

