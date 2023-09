La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

L’Église orthodoxe russe est ouverte à la possibilité d’une nouvelle rencontre entre le patriarche Cyrille et le pape François, mais à l’heure actuelle, l’initiative à cet égard devrait venir du Vatican, a déclaré à RIA Novosti l’archiprêtre Nicolas Balachov, conseiller du patriarche Cyrille de Moscou et de toutes les Russies. Le pape François a exprimé l’espoir que sa rencontre avec le patriarche Cyrille de Moscou et de toutes les Russies