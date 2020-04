L’Église orthodoxe serbe demande pour le jour de Pâques, la suspension de l’interdiction de circuler

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe a publié le communiqué suivant, en date du 13 avril 2020 : « Depuis sa session, tenue aujourd’hui, le 13 avril 2020, le Saint-Synode des évêques de l’Église orthodoxe serbe s’est adressé aux dirigeants de la République de Serbie, relativement à l’interdiction de circuler en raison de la pandémie du coronavirus, avec une proposition et une demande d’approuver la suspension de l’interdiction de circuler à Pâques, de 5h à 10h du matin, afin que les chrétiens orthodoxes qui ne sont pas en isolement ou auto-isolement puissent participer aux Matines et à la Liturgie le jour de leur plus grande fête. Lors de la même séance ont été exprimés l’amour fraternel et la solidarité envers le métropolite du Monténégro Amphiloque, ainsi que l’indignation en raison des agissements des autorités du Monténégro envers lui ».

Source