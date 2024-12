L’Église orthodoxe ukrainienne a organisé une série d’événements pour soutenir les enfants ukrainiens dans la diaspora

Selon le Département des relations extérieures de l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite Onuphre), à l’approche de la fête de la Saint-Nicolas, les paroisses implantées à l’étranger ont organisé une série d’événements et d’actions caritatives visant à soutenir les enfants ukrainiens vivant en dehors de leur pays d’origine. Ces initiatives ont permis aux jeunes de ressentir la chaleur des traditions ukrainiennes et la joie des célébrations malgré la distance avec leur terre natale.

Célébrations et activités festives

À Vienne, le 15 décembre, la paroisse a accueilli la fête pour enfants intitulée « Oh qui, qui aime Saint-Nicolas ». Les participants, composés d’enfants et de jeunes de la paroisse, ont présenté une pièce de théâtre et organisé des jeux interactifs. Une loterie caritative y a également été tenue, dont l’intégralité des fonds récoltés sera destinée à l’achat de matériel médical pour les Forces armées ukrainiennes. Tous les enfants présents sont repartis avec des cadeaux offerts par Saint-Nicolas.

À Hambourg, le même jour, la paroisse a mis en scène la représentation « Saint-Nicolas, viens nous rendre visite ». Après la performance, des cadeaux sucrés ont été distribués aux enfants, renforçant ainsi l’esprit festif de l’événement.

Ateliers créatifs et distribution de cadeaux

Le 21 décembre, à Budapest, la paroisse de l’UPOC a organisé un atelier de décoration de biscuits au gingembre pour 20 enfants ukrainiens. À la fin de cet atelier, le prêtre a distribué des cadeaux sucrés ainsi que des icônes de la Nativité chrétienne. De plus, une distribution supplémentaire de cadeaux a eu lieu après la liturgie du 22 décembre, permettant à tous les enfants de repartir avec des présents en cette période de fête.

À Leipzig, le 22 décembre, la paroisse a célébré la fête « La bonté de la bougie », durant laquelle les enfants ont également reçu des cadeaux, ajoutant une touche de magie à la célébration de Saint-Nicolas.

Actions caritatives et soutien humanitaire

Outre les festivités, certaines paroisses ont mené des actions caritatives pour venir en aide aux enfants en Ukraine. La paroisse de Nuremberg a participé à une campagne humanitaire organisée par des citoyens allemands solidaires. Des colis soigneusement emballés contenant des produits alimentaires, des cadeaux et des cartes postales des jeunes paroissiens ont été envoyés aux villes d’Odessa, Kherson et Nikopol.

À Hambourg, la communauté paroissiale a collecté, emballé et expédié 77 cadeaux destinés aux élèves de l’internat scolaire Mykhailivska dans la région de Tcherkassy. Cette collecte, réalisée sur un mois, a culminé le 18 décembre avec la remise des cadeaux par des volontaires aux enfants. Par ailleurs, les fonds récoltés ont permis d’organiser une fête incluant des animateurs, des jeux et des divertissements. Le directeur et le personnel de l’établissement ont exprimé leur gratitude envers la paroisse de l’UPOC pour ce soutien précieux.

Conclusion

Ces initiatives témoignent de l’engagement des paroisses de l’Église orthodoxe ukrainienne à l’étranger envers les enfants ukrainiens, leur offrant non seulement des moments de joie et de célébration, mais aussi un soutien matériel essentiel. Grâce à la solidarité et à la générosité des communautés paroissiales, les jeunes Ukrainiens peuvent vivre la fête de la Saint-Nicolas dans un esprit de convivialité et de partage, malgré les défis qu’ils peuvent rencontrer loin de leur patrie.

Source et photographie : Département des relations extérieures de l’Église orthodoxe ukrainienne