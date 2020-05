L’Église orthodoxe ukrainienne publie la liste de ses clercs persécutés afin qu’ils soient mentionnés dans la prière publique et privée

À la demande du clergé et des laïcs de l’Église orthodoxe ukrainienne, qui dépend du métropolite de Kiev Onuphre, le site « Pravlife » a réalisé la rubrique intitulée « Prions pour nos frères persécutés ». Le but de celle-ci est de publier, pour la mention au cours des offices et dans la prière privée, les noms des recteurs des communautés de l’Église orthodoxe d’Ukraine dont les lieux de culte ont été saisis ou menacés de l’être par les partisans de la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine. Dans le diocèse de Zaporojié, la demande suivante a été introduite dans l’ecténie instante de la Liturgie : « Regarde avec miséricorde, Seigneur, renforce et affermis nos frères et sœurs persécutés, et fais revenir à la raison ceux qui se dressent contre Toi et qui exercent l’arbitraire à l’endroit des enfants fidèles de Ton Église, nous Te prions, exauce-nous et aie pitié de nous ». La première liste, publiée au mois d’avril, comportait les noms de 57 clercs et elle en compte maintenant environs 130, que l’on peut trouver ici.

La liste est mise à jour chaque vendredi, lorsque de nouveaux témoignages d’actions illégales à l’encontre des communautés de l’Église orthodoxe ukrainienne sont signalés.

Source