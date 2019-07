Une session régulière du Saint-Synode des évêques de l’Église orthodoxe russe hors-frontières s’est tenue à San Francisco du 27 au 28 juin 2019, à l’occasion du 25ème anniversaire de la canonisation de St Jean de Changhaï qui, de 1953 à 1962, était l’archevêque du diocèse d’Europe occidentale de cette Église. Les hiérarques suivants ont pris part à la séance du Synode, sous la présidence du métropolite Hilarion de New York et d’Amérique orientale : les archevêques Marc de Berlin et d’Allemagne, Cyrille de San Francisco et d’Amérique occidentale, Gabriel de Montréal et du Canada, les évêques Irénée de Richmond et d’Europe occidentale, (lequel est également secrétaire synodal pour les relations inter-orthodoxes de l’Église russe hors-frontières) et Nicolas de Manhattan. L’évêque Théodose de Seattle, bien que non-membre du Synode, a également participé à la session. Lors de sa séance du mercredi 29 juin, le Synode a confirmé sa décision de réunir les diocèses d’Europe occidentale et de Grande-Bretagne et Irlande en un seul diocèse de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale, un processus déjà commencé lors de la session du Synode qui eut lieu à Londres en septembre 2018. En réunissant ainsi les deux territoires qui, durant le siècle passé, ont constitué parfois une seule entité et à d’autres moments (comme plus récemment) des diocèses séparés, le Synode a regroupé dans une fraternité spirituelle plus étroite les paroisses et communautés de ces régions qui ont été liées spirituellement pendant des siècles, tout en affirmant que leurs caractéristiques spécifiques continueront à être préservées par des administrations distinctes sur chaque territoire (Grande-Bretagne et Irlande d’une part, Europe continentale d’autre part). Durant la même session, le Synode a également confirmé une décision prise précédemment par l’Assemblée des évêques de l’Église hors-frontières de revenir à l’ancien usage en vigueur dans ladite Église pour ce qui concerne le titre du titulaire du siège de Grande-Bretagne, à savoir « évêque de Londres ». C’est ainsi que l’évêque Nicolas (Karpoff) avait été consacré par le métropolite Antoine (Khrapovitzky) d’éternelle mémoire en juin 1929 afin de superviser les communautés au Royaume-Uni, et avait reçu le titre « d’évêque de Londres », qu’il conserva jusqu’à son décès. Plus tard, le titre d’évêque de « Richmond » a été donné aux hiérarques suivants, dont l’évêque Irénée (Steenberg) depuis sa nomination à ce siège en septembre 2018. En conséquence, à effet immédiat, l’évêque Irénée sera commémoré dans le nouveau diocèse comme « Son Excellence l’évêque Irénée de Londres et d’Europe occidentale ». L’évêque Irénée qui, jusqu’à présent résidait en Californie, s’installera définitivement à Londres au début du mois de juillet 2019.

Source