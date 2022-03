L’église russe Saint-Nicolas à Oxford a été cambriolée et saccagée samedi matin

Le saint autel a été particulièrement endommagé, avec divers objets sacrés profanés et volés. Heureusement, les Saints Dons eux-mêmes n’ont pas été touchés, rapporte l’église.

L’église est une paroisse du diocèse de Souroge du Patriarcat de Moscou, et c’est la dernière d’une série d’attaques contre les églises orthodoxes russes depuis le début de la guerre fratricide en Ukraine le mois dernier. Ironiquement, des dons collectés pour soutenir les réfugiés ukrainiens ont également été volés. Le recteur paroissial Stephen Platt écrit : « Je suis désolé d’annoncer qu’aux premières heures du samedi 12 mars, l’église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge à Oxford a subi un cambriolage.

Beaucoup de dégâts ont été causés, le saint autel a été saccagé et divers objets ont été volés, y compris des reliques sacrées, des croix et des vases d’autel. Heureusement, bien que l’autel ait été touché, l’antimension et le tabernacle contenant les Dons Sacrés n’ont pas été touchés. Le coffre-fort de l’église et les troncs ont été ouverts de force avec violence, et le produit d’une collecte pour soutenir les réfugiés ukrainiens a été volé. La librairie de l’église a été cambriolée et le stock volé.

La police a été informée et mène des enquêtes. Veuillez garder notre église et notre paroisse dans vos prières ». Les paroissiens se sont rassemblés autour de l’église et ont réussi à nettoyer le désordre afin de pouvoir avoir leurs offices réguliers le week-end.

Hier, père Stephen a rapporté que plus de 12 400 euros avaient été donnés à l’église via Facebook, ce qui « signifie que notre collecte pour aider les réfugiés ukrainiens a maintenant été considérablement augmentée ».

