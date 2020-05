« Les attaques contre le patriarche œcuménique doivent être condamnées par la communauté internationale »

« Les libertés religieuses continuent malheureusement à être mises en péril par une certaine haine et intolérance en Turquie, qui sont encouragées dans certains milieux, et nous attendons de la communauté internationale qu’elle condamne les attaques contre le patriarche œcuménique », a déclaré le responsable de la délégation grecque à l’Assemblée interparlementaire orthodoxe, Maximos Charakopoulos, à la suite des accusations publiées par le magazine turc « Gerçek Hayat » contre le patriarche œcuménique, ainsi que d’autres autorités religieuses.

L’article publié par le magazine turc « Gerçek Hayat » est particulièrement alarmant, car il vise le patriarche œcuménique, ainsi que d’autres chefs religieux, avec des accusations calomnieuses et totalement infondées.

Les affirmations désobligeantes et sans fondement des auteurs de l’article alimentent l’hostilité et cultivent la haine contre les chefs religieux et les minorités religieuses en Turquie. Pourtant, de telles pratiques ont été condamnées à plusieurs reprises dans le passé par des organisations internationales et européennes, telles que le Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

Il convient de rappeler que les fausses nouvelles publiées par un journal turc avaient déclenché les événements de septembre 1955, à savoir le pogrom contre la minorité grecque de Constantinople. Dans tous les cas, leurs actions doivent être condamnées par tous les citoyens du monde libre. Nous attendons de l’État turc qu’il clarifie officiellement sa position. Le patriarche œcuménique, ainsi que le Patriarcat œcuménique, doivent être pleinement protégés par les institutions officielles et, par conséquent, ces pratiques doivent faire l’objet de poursuites judiciaires, car elles incitent à la haine religieuse. La communauté internationale, et en particulier l’UE, est responsable de la protection du patriarche œcuménique.

