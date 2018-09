Les deux exarques de Constantinople ont rencontré le président Porochenko et ont déclaré : « nous sommes venus travailler sur une question déjà résolue »

Le président Petro Porochenko a reçu les exarques du Patriarcat œcuménique en Ukraine – l’évêque d’Edmonton et du diocèse de l’Ouest du Canada Hilarion et l’archevêque de Pamphylie et du diocèse de l’Ouest des USA Daniel. Le chef de l’État a souligné que le commencement de la mission des exarques du Patriarcat œcuménique en Ukraine, l’archevêque Daniel et l’évêque Hilarion, est un événement d’extrême importance pour tous les orthodoxes en Ukraine : « Et il est aussi extrêmement important que je puisse m’exprimer avec vous en langue ukrainienne. C’est un immense plaisir et je comprends que l’Ukraine occupe une grande place dans votre cœur » a ajouté le président. « Je suis très reconnaissant à Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée pour son courage et sa sagesse, qui ont été démontrés par votre nomination », a dit le président. « Nous savons que les Ukrainiens ont prié pendant des centaines d’années pour obtenir l’Église orthodoxe locale ukrainienne. Les regards ukrainiens étaient tournés vers l’Église-Mère, à Constantinople. C’est magnifique que le Seigneur ait exaucé nos prières » a faire remarquer Petro Porochenko. Le président a souligné qu’un long chemin avait été parcouru durant les trois dernières années : « Et dans le cadre de ce chemin, nous pouvons déjà dire que nous sommes parvenus sur la ligne d’arrivée. C’est une nouvelle exceptionnellement agréable ». Le chef de l’État a rappelé la célébration du 1030ème anniversaire du baptême de la Russie kiévienne, quand des centaines de milliers d’Ukrainiens ont participé à la procession. « Et avant cela, des centaines de milliers de fidèles ukrainiens ont prié ensemble pour que le Seigneur nous envoie une église orthodoxe locale », a-t-il ajouté. « Si l’on regarde les visages des gens qui participaient alors à la procession, ils étaient plein de joie, de paix et de grâce, attendant l’avènement de l’Église orthodoxe locale en Ukraine, et que fût créé ainsi le symbole de l’unification du pays, de la paix, de la bonté, qui permettraient enfin aussi l’unification de la foi orthodoxe et de l’État ukrainien » a déclaré le président. « Il est extrêmement important que nous disposions encore d’un autre fondement étatique – l’église orthodoxe locale » a souligné Petro Porochenko, qui a remercié les exarques du Patriarcat œcuménique en Ukraine pour leur grand apport personnel à l’octroi de l’autocéphalie à l’Église orthodoxe d’Ukraine. « Nous vous attendions avec impatience. Je suis très reconnaissant que nous puissions prier maintenant ensemble afin que le Seigneur nous envoie cette grande joie », a ajouté le président qui a souhaité le succès de la mission des exarques patriarcaux en Ukraine. L’archevêque de Pamphylie Daniel a rappelé que presqu’un mois s’était écoulé depuis sa dernière visite en Ukraine. « Nous sommes venus cette fois en Ukraine avec une mission exceptionnelle, nous représentons personnellement le patriarche œcuménique Bartholomée ainsi que le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique de Constantinople pour continuer le travail sur une question déjà résolue, à savoir que le début du processus d’octroi de l’autocéphalie à l’Église orthodoxe d’Ukraine a commencé. Nous somme sur la dernière ligne droite » a déclaré l’archevêque Daniel. « Il nous faut beaucoup travailler », a-t-il mentionné, ajoutant qu’il ne pouvait être d’accord avec les déclarations dans certains medias selon lesquelles la nomination d’un exarque divise l’Orthodoxie ukrainienne. « Au contraire [nous sommes venus] pour accomplir encore plus de pas, afin d’apporter la réunification souhaitée par tous de l’Église orthodoxe d’Ukraine » a-t-il ajouté. Il a également mentionné que les exarques sont prêts à une claire collaboration avec l’Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev, ainsi qu’au dialogue avec l’Église orthodoxe d’Ukraine qui se trouve au sein de l’Église orthodoxe russe, et encore avec l’Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine. « Nous n’avons aucune objection à rencontrer les représentants des différentes organisations religieuses et à écouter leur opinion, ainsi qu’à collaborer avec eux de façon constructive », a déclaré l’archevêque de Pamphylie. À son tour, l’évêque d’Edmonton Hilarion a lu la lettre du patriarche œcuménique Bartholomée au président : « Avec une joie particulière et une exaltation spirituelle, nous voudrions vous informer que dans le cadre du processus déjà commencé d’accorder le statut longuement attendu d’autocéphalie au peuple ukrainien qui aime le Christ, le Saint-Synode, lors de sa dernière session a pris la décision, à l’unanimité, de nommer Son Éminence l’archevêque Daniel de Pamphylie, qui vient des États-Unis et Son Excellence l’évêque d’Edmonton Hilarion, qui vient du Canada, tous les deux servant dans leurs pays respectifs les fidèles orthodoxes ukrainiens, sous l’intercession canonique et le soin spirituel de leur Église-mère constantinopolitaine, et étant exarques du Patriarcat œcuménique en Ukraine » est-il dit dans la lettre de Bartholomée. « Cette décision historique remarquable du Premier trône de l’orthodoxie, indubitablement, permettra les processus d’octroi de l’autocéphalie, pour laquelle nous prions et sur lesquels nous travaillons jour et nuit. C’est avec cette joyeuse nouvelle de l’Église-mère constantinopolitaine que nous vous saluons chaleureusement avec foi dans le processus merveilleux que nous avons commencé ensemble avec vous pour la prospérité spirituelle et l’indépendance de l’Ukraine amie du Christ et très éprouvée » est-il dit encore dans la lettre. L’archevêque de Pamphylie Daniel a communiqué également que plusieurs rencontres avaient déjà été fixées avec différents représentants des organisations religieuses et que les exarques se mettent activement au travail en Ukraine. Le chef de l’État a remercié le patriarche œcuménique Bartholomée pour cette lettre et a souligné qu’il était touché par les paroles de Sa Sainteté. « Je demande de transmettre les paroles de ma gratitude personnelle à Sa Sainteté, et celles de tout le peuple orthodoxe ukrainien. Le Seigneur exauce nos prières ». Le président a souligné que l’Église doit être séparée de l’État et particulièrement d’un État étranger. « Et à ce jour, l’influence d’un État étranger nous persuade encore plus de la justesse de nos actes » a-t-il souligné. « Je souhaite sincèrement, Vos Éminences, le succès de votre mission extrêmement importante. Nous prions pour qu’elle mène aux décisions appropriées le plus vite possible. De notre côté, nous ferons tout pour que vous ayez la possibilité de communiquer avec toutes les communautés religieuses. Nous ferons tout ce qui est possible afin d’assurer que la décision si attendue soit prise » a dit Petro Porochenko. Il a aussi annoncé qu’il préparait une lettre de réponse au patriarche œcuménique.

Source

Disponible également en anglais :E

This post is also available in: English (Anglais)