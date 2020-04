Les Églises orthodoxes contribuent à la lutte contre le coronavirus

Tenant sa promesse faite durant la session du Saint-Synode le 1er avril, l’Église orthodoxe de Grèce a fait récemment un don d’équipements médicaux d’une valeur supérieure à 300 000 Euros. En particulier, l’Église a donné 60 000 masques médicaux, 38 750 masques KN95, 16 500 tests coronavirus et 30 respirateurs au Ministère grec de la santé. L’équipement a été livré mercredi 8 avril. En Roumanie, la contribution totale de l’Église orthodoxe dans le combat contre le coronavirus, provenant des diocèses, doyennés et monastères, s’élève actuellement à un total de 1.48 million d’Euros. « L’assistance concrète, matérielle est principalement destinée aux personnes âgées et aux pauvres, aux malades ou handicapés qui se trouvent temporairement en isolement ou en quarantaine, mais aussi à certaines institutions médicales. L’aide consiste dans le don et la distribution de nourriture, produits hygiéniques et équipement médical », selon l’annonce de l’Église roumaine. En Russie, l’Église a établi et élargi les services sociaux dans tout le pays. Comme cela a été annoncé par le Département des relations de l’Église avec la société et les medias, l’Église a installé 20 hotlines dans tout le pays en relation avec la propagation du coronavirus. La hotline de Moscou a reçu environ 2000 appels depuis le 22 mars, et le nombre de demandes au service des bénévoles de l’Église a été multiplié par 2,5. Les bénévoles livrent de la nourriture et des médicaments aux nécessiteux. Les sœurs de l’œuvre caritative « Miloserdie » ont également été appelées plus souvent par les personnes alitées. 229 centres ecclésiastiques d’aide humanitaire, situés pour la plupart dans de villages et villes où il y a une forte demande en nourriture et vêtements, sont passés à un mode de fonctionnement plus adapté. Les centres et refuges pour les sans-abris gérés par l’Église ont également accru leur aide et ont assisté un plus grand nombre de personnes que d’habitude. À Tioumen, outre les abris existants qui peuvent recevoir 126 personnes, il est prévu d’installer une tente spéciale chauffée. À Moscou, le nombre de demandes quotidiennes pour le « Hangar du salut », a doublé. Des bénévoles, dans toute la Russie et à l’étranger cousent des masques, distribués gratuitement. En Ukraine, des prêtres de l’Église orthodoxe ukrainienne ont remis au personnel médical de toutes les régions d’Ukraine des tests de dépistage du coronavirus très précis (DialPlexQTM2019-nCoV), que la Fondation Vadim Novinski, dédiée à l’Intercession de la Mère de Dieu, a fait venir de Corée du Sud. C’est ce dont informe la Fondation sur sa page Facebook. Dans les régions de Nikolaïevsk, de Kherson, de Donetsk, de Dnepropetrovsk, de Zaporojié et de Kharkov, les évêques diocésains ont également offert aux hôpitaux des moyens de protection individuelle pour les médecins. Les hôpitaux de ces régions avaient auparavant reçu de la Fondation des milliers de combinaisons médicales jetables et de respirateurs à haut index de protection pour les médecins. La région de Kherson a été l’une des premières a recevoir les tests de dépistage. 40 systèmes de 4000 tests, 1060 lunettes de protection et 550 masques médicaux renforcés ont été livrés aux hôpitaux. Le métropolite Jean de Kherson et de Tauride était présent à la remise de cette aide aux institutions médicales locales. Auparavant, le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine, primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, accompagné de Vadim Novinski, avait remis à l’hôpital clinique Alexandre de Kiev et à l’hôpital pédiatrique régional de Tchernovsty un appareil de ventilation artificielle des poumons respectivement, ainsi que 100 combinaisons médicales réutilisables et 100 lunettes. La répartition du matériel médical et des moyens de protection acquis par la Fondation Novinski est organisé par le ministère de la Santé d’Ukraine et par l’état-major de lutte contre l’épidémie de coronavirus auprès du Cabinet du président de l’Ukraine V. Zelensky.

