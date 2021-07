Lors de son allocution du 12 juillet, Emmanuel Macron a annoncé l’instauration d’un pass sanitaire pour les lieux de culture et de loisirs accueillant plus de cinquante personnes, sans mentionner les lieux de culte et cérémonies religieuses. C’est Matignon qui a indiqué ce mardi au Figaro que « Les lieux de culte bénéficiant d’une protection constitutionnelle, ils ne sont pas concernés par le pass sanitaire ». Par contre, les mesures sanitaires en place sont conservées.