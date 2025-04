Les patriarches d’Antioche réclament justice dans l’affaire d’enlèvement des évêques d’Alep

À l’occasion des douze années depuis l’enlèvement des évêques d’Alep, Paul Yazigi (grec-orthodoxe) et Youhanna Ibrahim (syriaque orthodoxe), les patriarches d’Antioche ont publié une déclaration commune renouvelant leur appel pour obtenir des réponses et justice, et plaçant cette affaire au centre de leurs prières et préoccupations pascales.« Chers frères et enfants spirituels,Depuis l’enlèvement des évêques d’Alep, Boulos Yazigi et Youhanna Ibrahim, le 22 avril 2013, les patriarcats grec-orthodoxe et syriaque orthodoxe

