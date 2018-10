À l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale et particulièrement du « Front de Salonique » ou « Front d’Orient », les patriarches de Constantinople Bartholomée et de Serbie Irénée se sont rendus à Thessalonique, où se trouve le plus grand cimetière militaire des Balkans et où sont enterrés plus de 8000 soldats serbes et le même nombre de soldats français, auxquels s’ajoutent 3500 soldats italiens et 1300 britanniques mais aussi des grecs et des russes. Le samedi 29 septembre 2018, le patriarche Bartholomée a rencontré le patriarche Irénée « avec lequel il a eu une longue et fructueuse collaboration au sujet de questions d’intérêt bilatéral et inter-orthodoxe, dans un esprit de compréhension mutuelle et d’amour fraternel », selon les termes du communiqué du secrétariat du Patriarcat œcuménique. À la rencontre étaient présents le métropolite de Neapolis et Stavroupolis Barnabé (Église de Grèce), l’archidiacre Théodore et le professeur Théodore Yiangou, doyen de la Faculté de théologie de Thessalonique. Le dimanche 30 septembre 2018, en l’église Saint-Pantéléimon, le patriarche de Constantinople Bartholomée et le patriarche de Serbie Irénée ont concélébré la sainte Liturgie. Concélébraient avec les patriarches le métropolite de Drama Paul, qui était le représentant personnel de l’archevêque d’Athènes Jérôme et du Saint-Synode de l’Église de Grèce, le métropolite de Zagreb et Ljubljana Porphyre, le métropolite d’Ancyre Jérémie, le métropolite d’Iconium Théolèpte, le métropolite de Neapolis Barnabé, l’higoumène du monastère athonite de Chilandar l’archimandrite Méthode. Au cours de la sainte Liturgie, en présence d’un grand nombre de fidèles, le métropolite Barnabé qui était l’hôte des cérémonies, ensuite le patriarche de Serbie, puis le patriarche œcuménique Bartholomée se sont adressés aux fidèles. À l’issue de la sainte Liturgie a été célébré un office de requiem pour les combattants tombés sur le champ de bataille au cours de la Première guerre mondiale. Les deux patriarches ont ensuite visité le cimetière de Zeïtinlik, où ils ont déposé des couronnes sur les tombes des soldats serbes et alliés qui ont péri sur le front d’Orient. Les deux patriarches y ont planté un olivier comme symbole de la paix. On peut visionner ici-dessous une vidéo avec des extraits de la liturgie, de l’office de requiem, et de la visite des deux patriarches au cimetière de Zeïtlink.

