Les prêtres de l’Église orthodoxe de Géorgie ont aspergé les rues de la capitale avec de l’eau bénite

Le patriarche catholicos de l’Église de Géorgie a donné sa bénédiction pour que les rues de Tbilissi soient aspergées d’eau bénites. Le 17 mars, les prêtres se sont répartis en trois groupes et, sur des véhicules pick-up, ont parcouru les différents quartiers de la capitale, en aspergeant les rues d’eau bénite. Des hymnes liturgiques étaient diffusés en même temps par haut-parleurs. Au préalable, la bénédiction des eaux avait eu lieu en la cathédrale de la Sainte-Trinité à Tbilissi. Le père Shalva Kékélidzé, à cette occasion, s’est adressé aux fidèles : « Nous voyons la situation difficile de notre pays et du monde entier, nous voyons comme le virus s’y répand. Pour cette raison, l’Église a décider de prier. Vous savez à quel point la prière de la bénédiction des eaux est importante… Nous demandons au Tout-Puissant de protéger notre pays ». Ensuite, le prêtre a remercié le personnel médical et a appelé la société à prendre conscience du danger de propagation du virus et à la prudence.

Sources 1 et 2