Les primats de l’Église orthodoxe en Amérique et de Macédoine concélébreront à Washington D.C.

Les primats de l’Église orthodoxe en Amérique et de l’Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d’Ohrid célébreront ensemble à Washington, D.C. le mois prochain.

La concélébration entre Sa Béatitude le métropolite Tikhon de Washington et de toute l’Amérique et le Canada et Sa Béatitude l’archevêque Stéphane d’Ohrid et de Macédoine marquera formellement la reconnaissance par l’OCA de l’autocéphalie de l’Église macédonienne, rapporte l’OCA.

La décision synodale de l’OCA de reconnaître l’autocéphalie de l’Église orthodoxe macédonienne a été annoncée pour la première fois lors du Conseil pan-américain le mois dernier.

L’office aura lieu à la cathédrale Saint-Nicolas à Washington, D.C., et sera béni par la présence de l’icône myrroblyte hawaïenne d’Iveron de la Mère de Dieu et des reliques de la nouvellement canonisée sainte Olga de Kwethluk.