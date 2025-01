Les primats des Églises orthodoxes et les dirigeants assisteront aux funérailles de l’archevêque Anastase d’Albanie

Les funérailles auront lieu le jeudi 30 janvier 2025 à 11 heures (12 heures, heure grecque), après la Divine Liturgie.

L’accueil à Tirana devrait rassembler une foule de fidèles venus de toute l’Albanie pour dire adieu à « l’Archevêque de la Résurrection ». Par sa profonde spiritualité et son dévouement, le défunt archevêque fut un exemple d’amour, d’unité et de solidarité, gagnant l’estime et le respect non seulement des orthodoxes, mais de la société tout entière.

La cérémonie sera honorée par la présence de primats des Églises orthodoxes, notamment le patriarche œcuménique Bartholomée, l’archevêque Georges de Chypre et l’archevêque Jérôme d’Athènes et de toute la Grèce. Selon orthodoxtimes.com, le métropolite Niphon de Târgoviște représentera le patriarcat de Roumanie. Le patriarche Théodore d’Alexandrie ainsi que son représentant à Athènes, le métropolite Georges de Guinée, seront également présents.

Les Premiers ministres grec et albanais, Kyriákos Mitsotákis et Edi Rama, honoreront les funérailles de leur présence, en reconnaissance de l’œuvre spirituelle et sociale du défunt archevêque.

L’Église orthodoxe d’Albanie a décrété un deuil du 25 au 29 janvier, et le métropolite Jean de Korçë a été élu locum tenens du trône archiépiscopal.