Nous vous proposons en exclusivité la traduction officielle de la lettre de Mgr Antoine, archevêque de Vienne et de Budapest, chef du Département de l’administration patriarcale pour les institutions à l’étranger, au nom du patriarche Cyrille de Moscou, à l’archevêque Jean de Charioupolis. Dans celle-ci, sont exposées les propositions de l’Église orthodoxe russe à l’Archevêché. La lettre a été lu par Mgr Jean lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) de l’Archevêché, après que celui-ci a voté contre la dissolution de l’Union directrice diocésaine des associations orthodoxes russes en Europe occidentale. Pour lire la lettre en russe, cliquez ICI !

À Son Éminence, l’archevêque Jean de Charioupolis

Votre Éminence, cher Vladyka!

C’est avec mes salutations les plus cordiales et mes souhaits de bonne santé et de bénédiction de Dieu sur vos œuvres pastorales que je vous informe par la présente de la réception par Sa Sainteté le patriarche de Moscou et de toutes les Russies Cyrille de votre lettre dans laquelle vous évoquez la question du devenir de l’Archevêché des paroisses russes en Europe occidentale. En complément de la lettre que Sa Sainteté vous a adressé le 12 décembre 2018, Sa Sainteté m’a chargé de vous transmettre ce qui suit.

L’Église orthodoxe russe a toujours considéré comme temporaire la rupture de la plénitude de l’unité avec l’entité ecclésiale en Europe occidentale, autrefois dirigée par le métropolite Euloge de bienheureuse mémoire. Cette division était la conséquence des circonstances tragiques que furent les persécutions et la privation de liberté subies par l’Église en Russie.

Dans sa lettre pastorale datée de février 1931 le métropolite Euloge lui-même écrivait :

« Nous reviendrons à notre situation précédente lorsque seront rétablies l’autorité ecclésiale centrale reconnue de tous, ainsi que les conditions normales de la vie de l’Église orthodoxe russe… Entreprenant ce cheminement nous ne nous séparons pas de notre mère l’Église russe, nous n’entrons pas en schisme avec elle. Nous… ne cessons pas d’être en unité avec elle… Il s’agit juste d’une pause temporaire dans les relations administratives officielles ». Sa Sainteté le patriarche de Constantinople Photius II soulignait également dans sa charte du 17 février 1931 le caractère temporaire du rattachement des paroisses orthodoxes russes en Europe occidentale au Patriarcat de Constantinople. Son successeur le patriarche Athénagoras le rappelait également dans sa lettre à l’archevêque Georges en date du 22 novembre 1965.

C’est avec joie que l’Église russe est prête à rétablir sa tutelle pastorale à l’égard des communautés de tradition russe en Europe occidentale qui se trouvent sous votre omophore et dont les origines sont dans l’Église russe.

À l’issue de l’assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché et en réponse à une missive de Votre Éminence le Saint Synode de l’Église orthodoxe russe pourrait – le cas échéant – prendre une telle décision, fondée sur les principes suivants :

L’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale se joint au Patriarcat de Moscou en gardant l’intégrité historique des paroisses, monastères et autres institutions ecclésiales qui la compose et avec tous ceux des membres du clergé qui le désirent sous le chef de Votre Éminence.

Sera conservé l’héritage historique de l’Archevêché, ses traditions (y compris les traditions liturgiques), les particularités du fonctionnement diocésain et paroissial, telles qu’elles sont décrites dans les statuts de l’Archevêché.

L’élection des hiérarques de l’Archevêché se fera en accord avec lesdits statuts après approbation préalable par le patriarche de la liste des candidats (avec possibilité également de faire des propositions complémentaires) et avec, ensuite, la confirmation canonique de l’élection par le Saint Synode de l’Église orthodoxe russe.

Tous les hiérarques de l’Archevêché seront de droit membres des conciles locaux et des conciles des hiérarques de l’Église orthodoxe russe.

Les délégués élus de l’Archevêché seront membres des conciles locaux.

Les décisions du Saint Synode auront force pour l’Archevêché dans la mesure de ses particularités statutaires.

Votre concélébration à Sa Sainteté avec également le clergé de l’Archevêché, dont vous êtes le chef, en l’église cathédrale du Christ Sauveur à Moscou pourrait être le témoignage du rétablissement de la communion et son couronnement solennel avec, lors de cette concélébration, la remise de l’Acte patriarcal et synodal reflétant les principes décrits plus haut.

Cher Vladyka, je vous prie de communiquer le contenu de cette lettre aux membres du clergé et au laïcs faisant corps de l’assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché. Sa Sainteté leur transmet tout son amour et sa bénédiction.

Dans l’amour du Christ,

+Antoine,

Archevêque de Vienne et de Budapest, chef du Département de l’administration patriarcale pour les institutions à l’étranger