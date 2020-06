Les remerciements de Mgr Syméon et de Mgr Élisée

Chers Pères, Mères, frères et soeurs en Christ ! A l’issue de nos consécrations épiscopales respectives, nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à l’ensemble du clergé de la Cathédrale St Alexandre-Nevsky, à l’Archidiacre Vsévolode Borzkovsky, à la fraternité des hypodiacres; au Protodiacre Alexandre Kedroff, à Serge Rehbinder et leurs choristes pour les offices authentiquementpriants qu’ils nous ont donnés de vivre; aux dames de la paroisse, notamment Mme Hélène Markoff et Mme Elisabeth Huber-Bakchine, sans oublier le lecteur Matthieu Jurconi, Mr Andrii Gudko, Marianne Drobot et Mr André Sirbu (grâce à qui tous les offices de la Cathédrale ont pu être retransmis depuisle début de la crise sanitaire que nous traversons). A eux vonttoute notre gratitude et notre reconnaissance. Au vu de l’affluence de messages de félicitations etd’encouragements que nous recevons … et auxquels il nous estdifficile de répondre dans l’immédiat; nous tenions à adresser à tous; et à chacun d’entre vous en particulier; nos plus humbles et sincères remerciements pour vos marques de sympathie et surtout pour votre prière et votre soutien dont nous avons grand besoin. A l’unisson, nous faisons nôtres ces versets du psaume 132: « Voyez qu’il est bon, qu’il est doux, d’habiter en frères tousensemble ! » Avec tout notre sincère amour […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter