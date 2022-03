Les représentants catholiques et protestants de France interpellent le patriarche russe Cyrille￼

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de de la Conférence des Évêques de France (CEF, catholiques), et le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France (FPF,) ont interpellé le 10 mars le patriarche de Moscou Cyrille, dans des courriers apportés en main propre au clergé de la cathédrale orthodoxe russe de la Sainte-Trinité à Paris, siège épiscopal du diocèse de Chérsonèse et centre de l’Exarchat d’Europe occidentale du patriarcat de Moscou.

Dans le communiqué conjoint de la CEF et de la FPF, intitulé « Ukraine : le nationalisme religieux est-il une menace pour la paix ? », il est précisé que « objet de cette rencontre est d’une part un échange d’information et un entretien sur la situation en Ukraine et d’autre part la remise officielle de deux lettres des présidents de la CEF et de la FPF à l’adresse de Sa Sainteté Cyrille de Moscou, le Patriarche de Moscou et de toutes les Russies.

Le protestantisme et le catholicisme français ne peuvent rester sans agir auprès des représentants concernés de l’orthodoxie présente en France et ils décident d’agir. Cette initiative veut contribuer au dialogue mais aussi et surtout à l’interpellation du Patriarche de Moscou et de toutes les Russies sur l’importance du sens de sa responsabilité dans ce conflit ».

D’après le site internet de BFMTV, la FPF de son côté a précisé que « les représentants devaient initialement rencontrer le père Maxime Politov, vicaire général de cette cathédrale, mais ce dernier a refusé de les recevoir » et les lettres ont finalement été remises à un prêtre de l’église »