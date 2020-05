L’état de santé de l’archevêque Pimen s’est considérablement amélioré

« Selon les informations transmises le 28 avril par l’équipe médicale s’occupant de S. E. l’archevêque Pimen, son état de santé général s’est considérablement amélioré », a déclaré le porte-parole du Patriarcat roumain à l’agence de presse Basilica.

« L’hospitalisation et le traitement approprié sont encore nécessaires pendant une période qui dépend du rythme et de l’évolution du processus de récupération », a déclaré le porte-parole Vasile Banescu.

Le porte-parole a exprimé la reconnaissance et l’appréciation du Patriarcat roumain pour les efforts déployés avec dévouement et professionnalisme par le personnel médical et l’équipe de direction de l’hôpital Matei Bals de Bucarest.

L’archevêque Pimen de Suceava et Radauti a été admis à l’hôpital Matei Bals le lundi 20 avril, après avoir été testé positif au coronavirus.

Source