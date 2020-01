Lettre de l’archevêque d’Amérique Elpidophore (Patriarcat œcuménique) à M. Mike Pompeo au sujet de la situation au Monténégro

« Monsieur le Secrétaire d’État,

En tant que président de l’Assemblée des évêques orthodoxes canoniques des États-Unis, j’ai l’honneur particulier d’attirer votre attention sur la préoccupation accentuée des chrétiens orthodoxes de notre pays pour nos frères et sœurs du Monténégro qui subissent une violation de leur liberté religieuse après la récente adoption de la « loi sur la liberté religieuse et le statut des confessions religieuses » par le parlement monténégrin. Il semble que la réalisation de cette loi sous-entende la confiscation des biens immobiliers construits avant 1918 et pour lesquels est absente une documentation formelle quant à leur propriété. Nos frères et sœurs de l’Église orthodoxe au Monténégro sont touchés directement par ces mesures qui menacent une présence spirituelle et un héritage culturel huit fois centenaires. Je suis profondément préoccupé par ces tensions croissantes dans la société monténégrine, alors que les chrétiens orthodoxes continuent leurs protestations pacifiques dans un effort visant à préserver leurs sites sacrés. Je vous demande de protéger les chrétiens orthodoxes au Monténégro contre toute forme de violation de leurs droits humains et religieux et je vous soutiens pleinement dans votre leadership des approches diplomatiques internationales pour atteindre des solutions équitables, à la fois dans cette situation et d’en d’autres cas impliquant la liberté religieuse dans le monde. Je prie pour la paix au Monténégro, la liberté religieuse pour tous et un dialogue ouvert avec toutes les parties sur cette loi. Je prie également pour votre famille et les États-Unis d’Amérique. Sincèrement vôtre, + Archevêque Elpidophore d’Amérique, président ».

