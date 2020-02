Lettre du métropolite d’Allemagne Augustin au ministre allemand des Affaires étrangères au sujet du Monténégro

Le métropolite d’Allemagne Augustin (Patriarcat œcuménique) a envoyé la lettre suivante au ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, au sujet de la situation au Monténégro : « En qualité de président de la Conférence épiscopale orthodoxe en Allemagne, je prends la liberté d’attirer votre attention sur nos frères orthodoxes au Monténégro qui, après la récente adoption par le parlement monténégrin de la loi sur les libertés religieuses et le statut juridique des Églises et confessions religieuses, ressentent qu’il est porté atteinte à leur propre liberté religieuse. Il semble que l’implémentation de cette loi servira d’instrument à l’aliénation des biens religieux acquis ou construits avant 1918, pour lesquels manquent une preuve officielle de propriété. Nos frères orthodoxes au Monténégro sont directement touchés par ces mesures qui mettent en danger une présence spirituelle et un héritage culturel construit pendant plus de huit siècles. Mes confrères dans le ministère épiscopal et moi-même sommes profondément préoccupés en raison des tensions constantes dans la société monténégrine, au sein de laquelle les chrétiens orthodoxes continuent à protester pour conserver leurs lieux saints. Je demande que les chrétiens orthodoxes et les chrétiens au Monténégro soient défendus contre l’atteinte à leurs droits humains et religieux. Soyez assuré de ma prière ainsi que de mon soutien sans limite à vos efforts diplomatiques dans la lutte pour la liberté religieuse, tant en cette région de la Terre que dans le monde entier ».

