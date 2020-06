Lettre du patriarche œcuménique Bartholomée aux primats des Églises orthodoxes locales au sujet du mode de distribution de la sainte communion

« Communiqué aux autres Églises orthodoxes.

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique, suivant le souhait de l’Église-mère qu’il existe une coordination, et dans la mesure du possible, une uniformité, entre les Églises orthodoxes locales relativement à la question extrêmement importante de la divine eucharistie et de la façon de la distribuer aux fidèles, a envoyé à tous ses frères les Béatissimes primats, la lettre ci-dessous du 17 du mois de mai dernier :

« Votre Béatitude, le Christ est ressuscité !

Nous avons vécu douloureusement les circonstances qui sont apparues dans la vie de l’Église, en raison de la grave pandémie du nouveau coronavirus, et de partout nous sont parvenues de nouvelles données locales et des développements divers, par lettres ou sous la forme de questions et d’inquiétudes. Nous-mêmes, animés d’un esprit de solidarité et de coopération, en vue de la protection de la santé des fidèles et du bien commun, avons accepté la célébration des offices liturgiques pour un certain temps sans la présence des fidèles dans les églises, mais en ayant cependant pour première préoccupation la préservation de la foi de nos Pères, qui illumine toujours l’univers. Puisque, néanmoins, après le louable intérêt des autorités et l’estimable prévention des dirigeants lors de la pandémie de la COVID-19, certains points de vue inconvenants ont été entendus sur la façon d’approcher les mystères immaculés, il nous est impossible de rester muets et étrangers à une telle situation ambiguë, et inactifs devant les développement et les réglementations et interdictions gouvernementales y relatives. Nous avons obéi aux exhortations des autorités sanitaires et politiques, et comme cela est naturel, nous obéissons, jusqu’au point, cependant, où n’est pas touchée l’essence et le centre de notre foi. La condescendance de l’Église va jusqu’à la croix, mais cependant elle refuse d’en descendre en obéissant aux magistrats et autorités de ce monde lorsqu’est mis en doute le mystère des mystères de sa vie, la divine eucharistie. Dans la vie de l’Église, il est connu de tous que l’interprète des exhortations et des concepts évangéliques et apostoliques, mais cependant aussi de l’esprit et de la lettre des divins et saints canons, est la sainte tradition, tissée indissolublement avec la pratique ecclésiale quotidienne et l’expérience kénotique. Recourant à cette pratique consacrée de l’Église, nous voyons et nous constatons en vérité qu’elle vit dans le monde par la divine eucharistie et dans la divine eucharistie, ou bien, d’une autre manière, que la divine eucharistie est la révélation et le vécu du mystère divino-humain de l’Église. Le Seigneur même, qui « demeure de façon invisible avec nous », qui « offre, est offert et est distribué », nous donne dans l’eucharistie Son corps immaculé et Son sang précieux, faisant de nous la « plénitude du royaume des cieux ». Dans cet esprit et dans ce sentiment, nous communiquons avec Votre Béatitude fort aimée de nous, déclarant en toute conscience que nous n’avons nullement l’intention de renoncer à ce qui a été légué à nous tous par nos bienheureux Pères. Devant les circonstances qui se sont formées, nous souhaitons écouter Votre opinion fraternelle et Vos pensées afin que nous cheminions communément dans l’approche pastorale des controverses sur le mode établi de la distribution de la divine communion. Cela dit, nous embrassons avec amour en Christ et avec un saint baiser Votre Béatitude bien-aimée, restant le cher frère de celle-ci, son concélébrant et communiant au calice un et commun, auquel, en y buvant, nous n’aurons jamais soif dans les siècles. Amen ».

Source