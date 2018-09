Mercredi 26 septembre

Lettre pastorale du métropolite Tikhon concernant les développements récents de la situation de l'Église orthodoxe en Ukraine :

Au clergé, aux moines et aux fidèles de l'Église orthodoxe d'Amérique :

Le Christ est parmi nous !

Je vous écris pour évoquer l'évolution récente de la situation en ce qui concerne l'Église orthodoxe en Ukraine, qui a fait l'objet d'une médiatisation importante. Le Saint-Synode des évêques de l'Église orthodoxe d'Amérique a suivi de près ces développements dans la mesure où ils ont un impact pour notre propre communauté. Beaucoup de nos paroisses ont été touchées par les douloureuses dissensions ecclésiales héritées de l'histoire, qui existent en Ukraine depuis des décennies. Ces dernières années, ces fractures ecclésiales ont été supplantées par d'importants conflits politiques violents et notre Église a constamment appelé à ce que soient adressées des prières pour le dénouement pacifique et juste de ces déchirures et le règlement de tous ces conflits.

Notre Saint-Synode a été informé des initiatives prises par le patriarche œcuménique Bartholomée, pour remédier à cette situation douloureuse et a pris note des diverses réponses préliminaires données par d'autres Églises orthodoxes. En particulier, nous avons accueilli avec tristesse, mais aussi avec compréhension, la décision du Patriarcat de Moscou de cesser la commémoration liturgique du patriarche oecuménique et de suspendre la célébration et la participation des évêques du Patriarcat de Moscou dans les dialogues inter-orthodoxes.

Nous sommes profondément conscients de la douleur et du traumatisme que le schisme ecclésial provoque dans la vie des orthodoxes et qui affaiblit le témoignage et l'évangélisation orthodoxes dans la société. Ces douleurs et traumatismes sont des blessures dans la vie des chrétiens orthodoxes en Ukraine depuis plusieurs décennies. Le schisme, la division et l'antagonisme mutuel ne sont pas seulement des difficultés canoniques - ce sont des défis pastoraux et spirituels qui sollicitent le pouvoir de guérison du Christ et de la foi chrétienne. Nous sommes sensibles à l'appel du Synode orthodoxe russe aux Églises locales autocéphales à « comprendre la responsabilité commune du sort de l'orthodoxie mondiale et à initier une discussion fraternelle sur la situation de l'Église en Ukraine ».

Le Saint-Synode des évêques de l'Église orthodoxe d'Amérique se prononce en faveur d'un dialogue régulier à tous les niveaux et appelle toutes les Églises orthodoxes locales à résoudre la crise actuelle en Ukraine en convoquant une synode pan-orthodoxe, ou par un autre processus de réconciliation, afin de trouver une solution qui soit la plus juste à ce problème. Nous sommes prêts à participer à ces discussions fraternelles et nous examinerons les développements en cours de cette situation lors de notre session d'automne.

En attendant, nous appelons notre clergé, nos moines et nos fidèles à apporter leur soutien et leurs prières ferventes à Sa Béatitude, le métropolite Onuphre, et à tous les évêques, au clergé et aux moines de l`Église orthodoxe ukrainienne canonique. Que le Seigneur leur accorde force et sagesse dans leur effort pour « garder l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix » (Ephésiens 4, 3). En nous fondant sur le pouvoir de guérison du Christ, nous exhortons l'Église orthodoxe d'Amérique à être inébranlable dans la foi, l'espérance et l'amour, en maintenant la collaboration et la communion eucharistique avec le Patriarcat œcuménique et le Patriarcat de Moscou, offrant ainsi un signe d'unité face aux menaces actuelles contre l'unité.

Que notre Seigneur Jésus-Christ, premier pasteur, par la puissance de l'Esprit Saint, Consolateur et Esprit de Vérité, accorde à tous les protagonistes sagesse, paix et humilité pour la résolution des problèmes existants en Ukraine, afin que tous puissent faire le choix, dans la solidarité, de concentrer leurs efforts sur la véritable et unique mission de l’Église, l'annonce au monde de l’Évangile de Jésus-Christ.

Sincèrement vôtre en Christ,

+ Tikhon

Archevêque de Washington, métropolite de tous les États-Unis et du Canada

Source