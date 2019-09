L’évêque de Mélitène Maxime : « Notre passeport ne nous sauvera pas au moment redoutable du jugement ! »

À l’occasion du 100e anniversaire de la paroisse grecque historique Saint-Alexandre à Pont-de-Chéruy, l’évêque de Mélitène Maxime a présidé la divine Liturgie, assisté du recteur de l’église, l’archiprêtre Georges Vasiakis, et des prêtres de paroisses voisines. L’évêque Maxime a procédé à la chirothèse au lectorat du fils du père Georges, âgé de 12 ans. Dans sa prédication, l’évêque a évoqué la lecture de l’Évangile du jour, soulignant la simplicité, la spontanéité et la foi des disciples qui ont accepté immédiatement l’appel du Seigneur. Mgr Maxime a conseillé aux orthodoxes de la paroisse d’appliquer cette simplicité dans leur vie et de ne pas se laisser séduire par des voix qui font la promotion de l’ethnophylétisme et de la discorde. Il a dit entre autres : « Chers chrétiens, beaucoup avancent leur identité nationale au détriment de l’Église. Nous ne sommes ni grecs, ni serbes, ni roumains, ni russes, ni arabes ou géorgiens. Nous parlons de nombreuses langues, mais nous sommes tous enfants du Seigneur et frères devant Jésus. Notre passeport ne nous sauvera pas au moment redoutable du jugement, pas plus que notre langue, ni l’art ecclésiastique particulier de notre patrie. L’amour que nous avons dans notre cœur, la paix et la simplicité de notre vie nous sauveront. Ici, dans cette belle communauté éloignée qui est constituée d’orthodoxes qui viennent de nombreux pays, où chacun porte des souvenirs nostalgiques de sa patrie, nous unissons nos prières pour la paix et l’unité de l’Église et, sous la protection de la Grande Église du Christ, nous travaillons sans relâche pour la transmission de l’Orthodoxie aux nouveaux membres de notre Communauté ».

