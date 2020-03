L’évêque Ignace de Huși (Roumanie) suggère d’élargir le jeûne aux nouvelles technologies de communication

À la fin de l’office du pardon, le dimanche soir 1er mars, l’évêque de Huşi Ignace (Patriarcat de Roumanie) a attiré l’attention sur le fait que nous vivons dans un monde de technologie et que le carême doit être étendu à ce domaine, afin de nous offrir la tranquillité de l’âme nécessaire en cette période. « Nous vivons dans l’ère de la technologie et un autre type de jeûne, une ‘quarantaine médiatique’ est nécessaire » a souligné le hiérarque. « Essayons au moins, pendant la première semaine du carême, d’être moins dépendants des téléphones, des réseaux sociaux, des messageries électroniques, afin de ne pas nous laisser pénétrer par l’anxiété qu’ils nous envoient» a recommandé l’évêque de Huşi. Celui-ci a expliqué que la technologie est une bénédiction, mais qu’elle a un revers très délicat, parce qu’elle fragmente fortement la pensée. « Nous devenons tellement dépendants de la technologie qu’il devient très difficile de rompre avec elle. Je pense qu’il est nécessaire, dans le monde où nous vivons, d’avoir aussi ce type de jeûne. Celui-ci est un sacrifice et je pense qu’il s’agit d’un sacrifice de renoncer au téléphone. « Il serait bon de nous détacher de tout ce qui ne nous apporte pas la paix», a conclu l’évêque Ignace.

