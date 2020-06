L’évêque Victor, au sujet du rapport du Département d’État des États-Unis : « Nous continuerons à défendre les droits de l’Église orthodoxe ukrainienne ! »

Le 12 juin 2020, l’évêque de Barychev Victor (Kotsaba), chef de la représentation de l’Église orthodoxe ukrainienne (dépendant du métropolite de Kiev Onuphre) auprès des organisations internationales, a commenté le rapport du Département d’État des États-Unis sur « l’absence de preuves » quant aux persécutions de l’Église canonique par les adeptes de la nouvelle Église autocéphale et les organisations nationalistes ukrainiennes. Cette affirmation est contenue dans le rapport du Département d’État sur la liberté religieuse dans les pays du monde pour 2019. « Il est regrettable qu’une structure aussi sérieuse des États-Unis, lesquels ne cessent d’appeler le monde entier à la justice, ne voie pas les violations des droits des fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne. Ce serait justice que la vérité soit entendue » a déclaré l’évêque Victor. Celui-ci a ajouté « qu’il était évident que l’Église orthodoxe ukrainienne ne puisse produire des preuves sur les cas de raids et autres violations des droits de nos fidèles… étant donné que le Département d’État des États-Unis ne s’est pas adressé à ce sujet à des personnalités officielles de l’Église orthodoxe ukrainienne et à ses structures. Si le Département avait suivi la procédure d’un monitoring, nous lui aurions fourni toutes les preuves de nombreuses violations des droits des fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne. Bien plus, nous sommes prêts à le faire à tout moment ». L’évêque a souligné que, par contre, la mission du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme s’était adressée à lui, et suite à la rencontre de celle-ci avec les membres des communautés de l’Église orthodoxe ukrainienne victimes de ces violations, ainsi que l’étude de documents, la commission de l’ONU a confirmé les violations des droits des organisations religieuses et des fidèles de l’Église concernée. Les collaborateurs de l’OSCE ont agi de même. Ils n’ont pas seulement examiné attentivement la situation, mais ils ont également initié des procédures de conciliation spéciales pour mettre fin aux raids à grande échelle sur les lieux de culte de l’Église orthodoxe ukrainienne dans la région de Ternopol. « Il convient de mentionner que, après la vérification des informations que nous avions fournies, trois rapporteurs spéciaux de l’ONU ont pris immédiatement la décision d’envoyer une interpellation au gouvernement ukrainien, du fait que les violations des droits des fidèles étaient évidentes. La résolution du Comité pour les droits de l’homme de l’ONU est également contraire à l’opinion du Département d’État américain. En effet, le Comité mentionné a bloqué, dans le cadre d’une procédure d’urgence, l’expulsion de la communauté de l’Église orthodoxe ukrainienne du lieu de culte qui lui appartenait à Ivano-Frankovsk. Ce n’est pas seulement la communauté de l’Église orthodoxe ukrainienne qui était à l’origine de cet appel, mais aussi une organisation indépendante de défense des droits de l’homme. Il en ressort que la déclaration du Département d’État des États-Unis selon laquelle l’Église orthodoxe ukrainienne ne pouvait soi-disant prouver les raids par la nouvelle Église autocéphale et les organisations nationalistes, est contredit par les faits établis par les témoignages des témoins oculaires, les documents de nombreuses procédures pénales, les décisions des instances judiciaires », a souligné l’évêque Victor. Celui-ci a suggéré que cette phrase a pu être introduite par erreur dans le rapport du Département d’État, en raison de l’inattention des collaborateurs qui ont préparé ce texte sur la base des medias de propagande, qui ne reflètent pas la situation réelle. « Il n’est pas exclu que cette déclaration ait également une motivation politique. Ce faisant, l’implication des premières personnes de l’État du gouvernement sortant dans les violations des droits des croyants de la plus grande confession d’Ukraine est compensée, et une image artificielle est créée dans les medias, selon laquelle il n’y a jamais eu de telles violations », suppose l’évêque. Aussi, il y a des raisons d’affirmer que les conclusions de cette structure [le Département d’État] qui, de toute évidence, n’a pas examiné le problème en profondeur, nous paraissent ne pas correspondre à la réalité. En même temps, la Représentation de l’Église orthodoxe ukrainienne auprès des organisations internationales continue son travail pour défendre les intérêts des fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne dans le cadre du mécanisme international de défense des droits de l’homme ».

