L’héritage chrétien des Albanais révélé dans un beau-livre inédit

Un nouveau beau-livre exceptionnel sort le 5 janvier 2025, dans les Éditions Bilingue : « Voyage Entre Illyrie et Albanie par Via Egnatia ». Cet ouvrage de 340 pages richement illustré de 150 photos originales est le fruit de 20 ans de recherches par Odette Marquet, Michel Rivière et Ronald Fitte.

Pour la première fois, un livre démontre avec des faits l’origine chrétienne aussi ancienne des Albanais que celle de leurs voisins des Balkans. En retraçant le parcours de l’apôtre Paul le long de la Via Egnatia jusqu’en Illyrie, berceau du peuple albanais, les auteurs documentent la naissance de la première communauté chrétienne à Durrës dès l’an 58.

Puisant dans les archives de Byzance, du Vatican et locales, le livre répertorie églises primitives, basiliques et vestiges chrétiens tout au long de cette route historique reliant Rome à Constantinople. Véritable travail d’érudition, il s’adresse néanmoins à un public large grâce à une iconographie exceptionnelle et plusieurs niveaux de lecture.

Un ouvrage inédit qui révèle l’appartenance culturelle européenne indéniable de l’Albanie et permet de mieux connaître l’identité profonde de son peuple. À découvrir dès maintenant sur commande en librairie, à la Fnac et sur Amazon.

Klara Buda, écrivaine et fondatrice des Éditions BILINGUE présente le livre.