« L’homme de Dieu », en salle de cinéma en France du 10 au 14 mars

L’homme de Dieu, film primé onze fois, un grand succès au box-office international, qui dépeint la vie poignante de saint Nectaire d’Égine, écrit et réalisé par Yelena Popovic, avec un casting international comprenant Aris Servetalis, Alexander Petrov et Mickey Rourke, sort en salle de cinéma par l’intermédiaire de Saje Distribution en « Saje Évent » c’est à dire avec 3 séances uniques partout en France les 10, 13 et 14 mars.

L’homme de Dieu est devenu un phénomène au box-office, en gagnant le cœur des spectateurs lors de sa sortie en Grèce, en Russie, en Ex-Yougoslavie et, espérons-le, bientôt en France. Il sortira également aux États-Unis, en Australie/Nouvelle-Zélande et en Amérique latine avant Pâques. La bande sonore du film est composée par Zbigniew Preisner, deux fois lauréat du César de la meilleure musique de film, avec la participation de Lisa Gerrard, lauréate d’un Golden Globe.

Le film a remporté de nombreux prix internationaux, dont le prix du public au Festival international du film de Moscou, le prix du public au Festival du film grec de Los Angeles, le prix du Meilleur film international au Festival international du film de Sienne, le prix public et la Meilleure réalisatrice au Festival du film de Saint Andrews en Écosse.

Casting: Aris Servetalis, Alexander Petrov, Mickey Rourke, Christos Loulis, Karyofyllia Karabeti, Nikitas Tsakiroglou, Giannis Stankoglou, Tania Tripi, Marthilia Svarna, Ieronimos Kaletsanos, Tonia Sotiropoulou.

Le film a été produit par Simeon Entertainment et View Master Films, en association avec le monastère athonite de Vatopédi, l’Institut Maxime-le-Grec, le diocèse métropolitain de Mésogée et Laurentie (Église de Grèce), Eurogroup, et avec le soutien de Ingenuity-FO, Deep Dream, NP Insurance, Minetta Insurance et EKOME (Centre national des médias audiovisuels et de la communication en Grèce). Pinnacle Peak Pictures (fka Pure Flix) gère les ventes internationales du film.

Saje Distribution distribue le film en France en partenariat avec Orthodoxie.com.

Pour plus d’informations, pour trouver une salle de cinéma ou organiser des séances de groupe, rendez-vous sur ou contactez Saje Distribution à serviceclient@sajeprod.com