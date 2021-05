L’office de Pâques à la Laure des Grottes de Kiev (vidéo)

De nombreux paroissiens et pèlerins sont venus à l’église dite « du réfectoire » de la Laure des Grottes de Kiev pour l’office de Pâques, présidé par le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, assisté de six hiérarques et d’un grand nombre de prêtres. Avant le début de l’office, le primat a distribué aux fidèles le feu sacré de Jérusalem, reçu du patriarche de Jérusalem Théophile et transporté à Kiev par avion par le métropolite de Brovary Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe ukrainienne. On peut visionner une vidéo de l’intégralité de l’office pascal (Matines et Liturgie) à la Laure. Au début du film, une séquence est dédiée au feu sacré du Saint-Sépulcre de Jérusalem, puis la transmission de la procession suivie des Matines commence à la 43ème minute. Les commentaires sont en russe et en ukrainien.

