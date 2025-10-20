L’ONU alerte sur la persécution de l’Église orthodoxe ukrainienne

Catégories À la Une Actualités Déclarations Europe Persécutions antichrétiennes par
L’ONU alerte sur la persécution de l’Église orthodoxe ukrainienne

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a nommé cinq experts pour examiner les actions entreprises par le gouvernement d’Ukraine contre l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite Onuphre).

Le 1ᵉʳ octobre, un communiqué de presse rapportant les conclusions des experts a été publié, que vous pouvez lire ci-après:

« Ukraine : des experts* de l’ONU alertent sur la persécution de l’Église orthodoxe ukrainienne

GENÈVE – Des experts de l’ONU ont exprimé aujourd’hui leur grave préoccupation face aux informations faisant état d’une persécution continue de l’Église orthodoxe ukrainienne (EOU) en Ukraine.

« Nous sommes préoccupés par le fait que la question des liens ecclésiastiques et canoniques présumés de l’Église orthodoxe ukrainienne avec le Patriarcat de Moscou – actuellement sous examen judiciaire – restreint la portée de la liberté de culte et de pratique religieuse », ont déclaré les experts. « Ces éléments font partie intégrante de la liberté de pensée, de conscience et de religion telle qu’elle est consacrée par les normes internationales. »

Ils ont exprimé leur inquiétude face à la décision du gouvernement ukrainien de révoquer la citoyenneté du métropolite Onuphre, primat de l’EOU, pour des motifs de sécurité nationale en juillet 2025.

Le 30 septembre, un tribunal administratif a entendu la plainte déposée par le Service d’État ukrainien pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience (SEPELC), demandant la dissolution de la métropole de Kiev en raison de son affiliation présumée avec l’Église orthodoxe russe.

« La liberté de pensée, de conscience et de religion est indérogeable, même en temps de conflit armé », ont déclaré les experts, rappelant l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et l’Observation générale n° 22. « En outre, la sécurité nationale ne constitue pas un motif de limitation de la manifestation de cette liberté. »

Les experts ont averti que des justifications vagues ou idéologiques pour la dissolution d’organisations religieuses, telles que des accusations d’extrémisme fondées sur des dispositions antiextrémistes vagues ou des références au concept de « Russkiy Mir » ou d’« affiliation pro-russe », sont incompatibles avec le principe de sécurité juridique et risquent de criminaliser la liberté de pensée et de religion ou de conviction, et de saper la liberté de réunion et d’association.

Ils ont souligné de graves préoccupations concernant la loi 3894-IX, qui autorise les autorités à dissoudre les organisations religieuses qui maintiennent une affiliation avec l’Église orthodoxe russe. « En assimilant l’affiliation religieuse à des menaces pour la sécurité nationale, cette loi établit un cadre de contrôle étatique incompatible avec les normes internationales des droits de l’homme », ont-ils déclaré. « La législation sur la sécurité nationale et l’antiextrémisme ne devrait pas être utilisée pour restreindre indûment les activités religieuses légitimes. »

Les experts ont noté les procédures judiciaires en cours contre des hiérarques supérieurs de l’EOU, des membres du clergé et des défenseurs des droits de l’homme, notamment les métropolites Arsène, Paul, Théodose, Longin, le père Evgueni Koshelnik, le journaliste Dmytro Skvortsov et l’avocate Svitlana Novytska. « Ces poursuites semblent constituer une punition collective contre les membres de l’UOC et ceux qui les défendent », ont-ils déclaré.

Les experts ont exhorté le gouvernement d’Ukraine à réviser la loi 3894-IX et à cesser les procès et les mesures administratives contre les membres du clergé, les défenseurs et les journalistes. « Nous sommes prêts à poursuivre notre engagement avec les autorités pour garantir que les droits de l’homme soient respectés même en temps de guerre », ont-ils déclaré.

Les experts sont en contact avec les autorités ukrainiennes sur cette question. »

*Les experts :

  • George Katrougalos, expert indépendant sur la promotion d’un ordre international démocratique et équitable ;
  • Nazila Ghanea, rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction ;
  • Nicolas Levrat, rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités ;
  • Ben Saul, rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ;
  • Gina Romero, rapporteuse spéciale sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association

Source : ONU

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Les Rencontres de Saint-Stéphane – novembre à décembre 2025

La métropole grecque-orthodoxe de France poursuit pour la cinquième année consécutive les Rencontres de Saint-Stéphane à la cathédrale Saint-Stéphane de ...

L’ONU alerte sur la persécution de l’Église orthodoxe ukrainienne

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a nommé cinq experts pour examiner les actions entreprises par le ...

Le pape et le patriarche œcuménique commémoreront le concile de Nicée

Le Patriarcat œcuménique exprime sa joie face à la visite prochaine de Sa Sainteté le pape Léon XIV de Rome ...

20 octobre

Saint Artème, grand-martyr à Antioche (362)

7 octobre (ancien calendrier)/20 octobre (nouveau)

Saints martyrs Serge et Bacque (292) ; saints martyrs Julien, prêtre et Césaire, diacre, martyrs en Campanie (I), sainte Pélagie ...

Deux nouveaux saints canonisés par le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique

Le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique, réuni au Phanar le samedi 18 octobre, a annoncé, par un communiqué, deux nouvelles canonisations. ...

Ordination du nouvel archevêque du Sinaï à Jérusalem

Le samedi 18 octobre 2025, à la suite de l’annonce de la décision du Saint-Synode concernant l’élection du nouvel archevêque ...

La Laure de Pochaïev appelle au jeûne face à la fermeture menacée de l’Église orthodoxe ukrainienne

La direction de la Laure de la Sainte-Dormition-Pochaïev en Ukraine occidentale, l’un des lieux les plus saints de l’Église orthodoxe ...

Patriarche Cyrille : « Tout au long de l’histoire de la Russie, ses Forces armées et l’Église ont été comme un seul organisme »

Le patriarche Cyrille a désigné l’autorité de l’Église dans l’armée comme l’une des causes des persécutions passées. L’une des causes ...

Bertrand Vergely « Le Père » – 13 octobre 2025

La 3ᵉ conférence du 13ᵉ cycle de conférences de Bertrand Vergely, a été consacrée au Père. Vous pouvez (re)voir également en ...

19 octobre

Saint Joël, prophète

6 octobre (ancien calendrier)/19 octobre (nouveau)

Saint apôtre Thomas

Le monastère athonite de Chilandar fête le 35ᵉ anniversaire de son retour à la vie cénobitique

Le jour de fête de la Protection de la Très Sainte Mère de Dieu (14 octobre selon l’ancien calendrier) marque ...

Communiqué sur les travaux du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique (17 octobre 2025)

Les membres du Saint et Sacré Synode du Patriarcat œcuménique ont ratifié à l’unanimité la décision synodale de l’Église de ...

L’orthodoxie américaine en 2040 : croissance explosive mais crise imminente du clergé

Lors d’une récente discussion de deux heures sur Ancient Faith Radio, trois chercheurs orthodoxes ont présenté des données suggérant que ...

18 octobre

Saint Luc, évangéliste (I)
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.