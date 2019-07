Le père Michel Psaromatis, accompagné de ses collaborateurs, s’est rendu récemment à la mission des îles Fidji (1) de la métropole de Nouvelle Zélande placée sous la responsabilité du métropolite Miron (Patriarcat œcuménique). Dans la cour de l’église de la Sainte-Trinité à Saweni, qui abrite l’orphelinat Sainte-Tabitha, le prêtre fidjien Georges Pillay, la mère Mélanie, fidjienne également, higoumène du monastère de la Mère de Dieu et responsable de l’orphelinat, avec les collaborateurs et les enfants de l’établissement, ont accueilli avec affection le père Michel et les visiteurs. Au cours de son séjour de quatre jours, le père Michel a célébré et prêché en l’église de Saweni. En même temps, il a donné des leçons de catéchisme et de musique byzantine aux orphelins et autres personnes intéressées. Le père Michel a eu des discussions avec les collaborateurs de la mission et son directeur, le père Mélèce Pantic, afin d’améliorer la collaboration entre la mission et ses collaborateurs d’Australie du Sud. Pendant leur séjour, les bénévoles venus d’Adélaïde Marie Glezou et Paige Mewett ont aidé les enfants de l’orphelinat dans leurs leçons et le fonctionnement général de celui-ci. Il convient de mentionner que trois jeunes Fidjiens partiront étudier la théologie en Grèce afin de revenir à Fidji pour continuer l’œuvre missionnaire de la Métropole de Nouvelle Zélande.

Source (dont photographie) : Romfea