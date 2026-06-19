Le samedi 20 juin, à partir de 14h, à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (93, rue de Crimée, Paris 19e, ...
Le père Jean-Claude Gurnade nous propose d’aller à la rencontre d’un livre inattendu du père Alexandre Schmemann. « Une lumière sur ma ...
Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de juin, Carol Saba a reçu Damien Labadie ...
Pour Irénée, la réfutation de la gnose ne passe pas par la philosophie mais par la Tradition apostolique. Cette Tradition ...
Carême des saints Apôtres Saint Jude, frère du Seigneur, apôtre (vers 80) ; saint Zosime, martyr en Pisidie (IIème s.) ...
Carême des saints Apôtres Saint Hilarion le jeune, higoumène à Constantinople (845) ; saintes Archelais, Thècle et Suzanne, vierges martyres ...
Chaque semaine sur RCF Maguelone Hérault : traditions, événements et actualités des Églises Orthodoxes pour mieux connaître la vie de ...