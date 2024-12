La cathédrale Notre-Dame de Paris, joyau du patrimoine français, rouvre ses portes après des années de reconstruction.

Ce 8 décembre 2024, la France célèbre un événement historique : la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris après de longues années de travaux suite à l’incendie dévastateur d’avril 2019. Pour marquer cette renaissance, l’émission « Les Chemins de la Foi » sur France 2 propose dès 9h00 une édition spéciale en direct du parvis de la cathédrale.

Au-delà de la portée patrimoniale et culturelle, cette réouverture est aussi l’occasion de souligner les liens profonds entre Notre-Dame et les orthodoxes. Mgr Syméon Cossec, évêque de l’Église orthodoxe serbe en France, sera présent sur le plateau aux côtés des représentants des sept principales traditions religieuses du pays pour échanger sur la symbolique de ce moment qui incarne le dialogue interreligieux, la coopération et les valeurs de paix et d’espoir.

Les orthodoxes entretiennent en effet une relation particulière avec la cathédrale parisienne depuis des siècles. La légende raconte qu’en septembre 1389, le roi de France Charles VI aurait fait célébrer une messe d’action de grâce puis chanter un Te Deum à Notre-Dame après avoir appris la victoire du prince Lazare de Serbie sur les Ottomans à la bataille de Kosovo Polje quelques mois plus tôt. Il aurait aussi ordonné que les cloches de la cathédrale sonnent toute la journée pour saluer ce triomphe.

Plus récemment, le 3 octobre 2007, Notre-Dame a accueilli la visite historique du patriarche Alexis II de Moscou qui a participé à une célébration solennelle devant la Sainte Couronne d’épines, l’une des plus précieuses reliques de la cathédrale très vénérée par les fidèles orthodoxes. À cette occasion, le patriarche Alexis II a offert à Mgr André Vingt-Trois, alors archevêque de Paris, une copie de l’icône miraculeuse de Notre-Dame de Vladimir, symbole de la délivrance de la Russie au XIVᵉ siècle qui est toujours gardée dans la cathédrale.

Chaque année avant l’incendie, les orthodoxes célébraient aussi traditionnellement les vêpres dans la cathédrale pour la Saint-Denis. La cathédrale attirait aussi de nombreux pèlerins orthodoxes venus spécialement vénérer l’une de ses plus précieuses reliques : la Sainte Couronne d’épines du Christ.

La présence de Mgr Syméon Cossec pour cette réouverture s’inscrit donc dans la continuité de ces liens séculaires. Sa participation à ce moment de communion rappelle combien Notre-Dame, au-delà d’un chef-d’œuvre d’architecture gothique, est un haut-lieu spirituel qui rassemble bien au-delà des frontières confessionnelles.

Rendez-vous donc ce 8 décembre dès 9h00 sur France 2 et france.tv pour vivre en direct cet instant chargé d’histoire, de foi et d’émotions. Avec Notre-Dame qui renaît de ses cendres, c’est un puissant message d’espoir et de résilience que la France envoie au monde.