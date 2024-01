Matinée œcuménique avec les chrétiens de la vallée de Montmorency – France 2

Dimanche 21 janvier, de 9h30 à 11h, rendez-vous sur France 2 pour suivre la Matinée œcuménique avec les chrétiens de la vallée de Montmorency.

Chaque mois de janvier, à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les quatre émissions de confession chrétienne des Chemins de la foi (Orthodoxie, Chrétiens Orientaux / France 2, Présence Protestante et Le Jour du Seigneur) s’associent pour proposer une matinée œcuménique exceptionnelle.

Cette année, l’émission part à la rencontre des chrétiens de la vallée de Montmorency et est guidée par le thème « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même » (Luc 10,27).

Au sein du temple d’Ermont, Christian de Cacqueray et ses invités discuteront ce commandement de Jésus. Des reportages présenteront les réalités et initiatives de chrétiens de la vallée de Montmorency qui vivent cet amour du prochain de différentes manières. Nous nous rendrons ensuite dans l’église copte Saint-Moïse-le-Noir-et-Saint-Samuel-le-Confesseur à Deuil-La-Barre pour la célébration œcuménique dédiée à la prière pour l’unité des chrétiens.

9h30 Magazine œcuménique

Nichée au cœur du Val-d’Oise (95), la vallée de Montmorency connait une vitalité œcuménique remarquable. Catholiques, protestants, orthodoxes et chrétiens d’Orient y cohabitent avec joie et partage. Ils ont pour habitude de se retrouver tout au long de l’année et mènent conjointement diverses actions dans ce territoire. À travers des témoignages et des reportages, l’émission mettra en lumière le but commun de ces différents engagements : s’ouvrir aux autres et agir à la lumière de sa foi pour contribuer à un monde plus doux et plus accueillant.

Sur le plateau, Christian de Cacqueray recevra huit invités représentant les communautés chrétiennes de la vallée de Montmorency :

– Père Moussa Wahib, hygoumène de l’église copte orthodoxe Saint-Moïse-le-Noir-et-Saint-Samuel-le-Confesseur à Deuil-la-Barre.

– Virginie Moyat, pasteure de l’Église protestante unie de France, Temple d’Ermont-Taverny

– Gabriel Képéklian, catholique, délégué épiscopal au Service pour l’unité des chrétiens au diocèse de Pontoise

– Père André Krementzoff, archiprêtre de la paroisse orthodoxe de la Rencontre-du-Christ à Saint-Prix

– Olga Fortounatto, orthodoxe, engagée pour l’accueil de réfugiés ukrainiens, infirmière

– Brigitte Lemaire, protestante, bénévole à l’Entraide protestante, médecin gériatre retraitée

– Valérie Beauchais, catholique, bénévole dans l’association Jeunes au soleil, cardiologue

– Myriam Wassif, copte orthodoxe, engagée dans la maraude copte auprès de sdf.

Leurs échanges seront rythmés par plusieurs reportages :

– Couples mixtes (13’00) : Ce reportage va à la rencontre de deux couples de la vallée de Montmorency qui ne partagent pas leur foi en Christ dans la même Église. L’un est protestant et catholique et le second est orthodoxe et catholique. À la lumière de leur témoignage, nous sommes invités à découvrir comment ces couples ont su se construire malgré leur différence.

– L’amour du prochain dans la Bible (7’00) : Au cœur de la vitalité œcuménique de la Vallée de Montmorency, des chrétiens de traditions différentes se réunissent pour échanger autour de la Parole de Dieu.

– Des mains tendues (20’00) : À travers une série d’exemples inspirants, nous découvrons comment des bénévoles et des paroissiens aident, à leur échelle, leur prochain dans la vallée de Montmorency. Ces citoyens engagés dans la foi et dans la cité créent ainsi du lien social et intergénérationnel ; un geste précieux à l’époque où le vivre-ensemble est malmené.

11h Célébration œcuménique

Depuis l’église copte Saint-Moïse-le-Noir-et-Saint-Samuel-le-Confesseur à Deuil-La-Barre (95)

Pour cette année 2024, la célébration œcuménique dédiée à la prière pour l’unité des chrétiens sera célébrée depuis l’église copte Saint-Moïse-le-Noir-et-Saint-Samuel-le-Confesseur. Les célébrants représenteront toutes les confessions chrétiennes (chrétiens orientaux, orthodoxes, protestants, catholiques). Le commentaire sera assuré par Thomas Wallut, producteur de l’émission Chrétiens orientaux.

Une émission proposée par Thomas Wallut pour Chrétiens orientaux, père Jivko Panev pour Orthodoxie, Christophe Zimmerlin pour Présence protestante et le frère Thierry Hubert pour Le Jour du Seigneur.

Réalisation : Jean-Bernard Ganne