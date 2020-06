Dans le contexte de la crise sanitaire, les sept émissions religieuses du dimanche matin de France 2 proposent le 7 juin à partir de 8h30 une matinée commune sur l’espérance face à l’épidémie. Dans le cadre de l’émission Orthodoxie, à voir à 9h45 « Apaiser la souffrance du monde », un reportage sur le travail de Denis Malvy, prêtre orthodoxe et expert infectiologue au CHU de Bordeaux et son équipe. Un reportage réalisé par Alexey Vozniuk et le père Jivko Panev