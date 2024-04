Message de carême de l’évêque Irénée de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale

À l’occasion de la troisième semaine du Grand Carême, l’évêque Irénée de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale (Église orthodoxe russe hors-frontières) a publié le message suivant :

« Au Vénérable Clergé, aux Moines aimants Dieu et aux Pieux Fidèles, enfants du diocèse de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale

Chers Pères, Frères et Sœurs,

Alors que nous progressons dans la période sanctifiante du Grand et Saint Carême, j’écris pour vous offrir mes encouragements dans cette période annuelle d’ascèse et de purification. Que le Seigneur de compassion et de tendresse, Qui désire que tous s’éloignent du péché et embrassent, par une humble repentance, la vie de Vérité, soit avec nous tous en ces jours sacrés et bénéfiques pour l’âme!

J’exhorte chaque membre du pieux troupeau chrétien de ces terres préservées par Dieu d’Europe et des îles britanniques à s’immerger profondément dans l’orientation spirituelle de nos jours présents. J’ai reçu un grand réconfort en voyant le nombre énorme de fidèles qui ont rempli nos églises lors des beaux services divins des premières semaines du Carême : que cet élan se poursuive dans les semaines à venir, et qu’il soit accompagné d’une attention sérieuse à notre jeûne, notre pratique de l’aumône et du pardon mutuel, et le développement du désir intérieur de s’immerger toujours plus profondément dans le mystère de la Vie en Christ.

Chacun sait que les temps dans lesquels nous vivons sont périlleux. Le fléau de la guerre — qui est toujours et à jamais une manifestation du péché humain — non seulement continue, mais semble se propager. J’appelle tout notre clergé et nos fidèles à se rappeler que le Carême est traditionnellement une période expressément consacrée à l’aumône, et qu’au cours de ces semaines, nous devons redoubler de dévouement envers ceux qui sont si injustement blessés et persécutés dans les guerres épouvantables qui ont lieu en Ukraine et à Gaza. Que chaque paroisse — et en fait chaque chrétien — travaille sans relâche pour fournir de l’aide de toutes les manières possibles : soutenez le travail de notre banque alimentaire à Londres, qui livre de la nourriture aux réfugiés ukrainiens et à d’autres personnes dans le besoin ; soutenez les travaux de la Cathédrale de Genève pour apporter une aide concrète aux réfugiés dans cette ville ; soutenez les efforts des différentes paroisses et de leurs sestrichestva pour récolter des fonds pour soutenir ceux qui souffrent en Terre Sainte. Faites tout ce que vous pouvez pour « vêtir ceux qui sont nus et nourrir ceux qui ont faim » comme notre Seigneur nous l’a commandé (cf. Matthieu 25.35-45).

Ci-dessus, j’appelle chacun et chacune à rester fermement fidèle à notre héritage en tant qu’Église à l’étranger, qui a été fondée à une époque de conflits politiques et de guerres atroces, et qui a déjà vécu de telles tragédies. Depuis plus d’un siècle que nous existons dans notre autonomie, depuis que, par la Providence de Dieu, la douloureuse Révolution russe a donné naissance à l’existence indépendante de notre vie synodale autonome à travers le monde, nos saints hiérarques et primats nous ont rappelé que nous devons vivre dans la liberté de l’Église : nous ne suivons aucune idéologie politique, nous ne nous identifions à aucune cause nationaliste, nous n’avons conscience d’aucune subordination de l’Évangile ou de l’Église à un quelconque agenda mondain. Le seul Royaume par lequel nous sommes gouvernés est le Royaume de Dieu ; nous sommes la diaspora, « dispersée à travers le monde », non d’un empire ou d’un État mondain, mais de ce Royaume sacré et divin. Comme nous l’a récemment rappelé le chef de l’Église orthodoxe ukrainienne, le seul monde que nous cherchons à construire est celui de Dieu, guidé par son amour. Souvenez-vous-en, mes chers frères et sœurs ! Rappelez-vous, en cette période de guerre humaine perverse, qu’il existe une guerre que nous pouvons qualifier comme « sainte », et c’est la guerre spirituelle interne menée contre le péché dans le cœur humain. C’est la bataille de notre moment de Carême. Puissions-nous relever le défi, vaincre le péché en nous et devenir les causes de la paix et de la guérison dans le monde.

Que Dieu donne à chacun de vous force et consolation en ces jours saints, et puissions-nous bientôt arriver ensemble à la Sainte Résurrection du Christ. Assurant chacun de vous de mes indignes prières, et convoitant avec zèle les vôtres,

+ Irénée

Évêque de Londres et de l’Europe occidentale

Troisième semaine du Grand Carême

20 mars / 2 avril 2024″

