« À Son Excellence Vladimir Vladimirovitch Poutine, Président de la Fédération de Russie.

Votre Excellence, cher Vladimir Vladimirovitch,

Au nom de l’épiscopat, du clergé, des moines et laïcs de l’Église orthodoxe russe et en mon nom propre, je vous félicite chaleureusement pour votre réélection au poste de président de la Fédération de Russie. Votre convaincante victoire aux élections, dans les conditions d’une procédure ouverte et régulière, avec une forte participation des votants, témoigne du ralliement autour de vous des Russes, appartenant aux différentes nationalités, religions et confessions, aux différents groupes sociaux et tranches d’âges, et même aux différents points de vue politiques. Les résultats de la volonté du peuple témoignent de la coïncidence des aspirations populaires avec votre vision de l’avenir de la Russie, pacifique, véritablement souveraine, dans laquelle sont assurés les droits et les libertés de l’homme conjugués à la conservation et à la multiplication des valeurs spirituelles, morales et culturelles qui ont façonné notre nation. Que le Seigneur vous garde en bonne santé, spirituelle et physique, et qu’Il vous donne les forces de réaliser vos projets, qui sont si décisivement soutenus par notre peuple. À vous, notre leader national, je proclame de la part de l’Église orthodoxe russe : Nombreuses et bonnes années ! Avec sincère et profond respect, + Cyrille, patriarche de Moscou et de toute la Russie ».

Source