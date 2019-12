« À Noël, la grande célébration de la venue du Fils et Verbe de Dieu dans l’humanité, nous fêtons l’incroyable initiative de Dieu le Père de se réconcilier avec le genre humain. Par Son amour infini, Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui (I Jn 4,9) pour unir à Lui l’humanité, dont il est devenu membre en tant que Dieu-homme. La nouvelle réalité qui a été créée par la venue du Christ est une nouvelle entité collective, « l’Église ». Nous chrétiens, ne vivons pas notre religion comme des personnes isolées. Nous appartenons à une communauté bénie, nous sommes les cellules vivantes d’un corps spirituel, l’Église, qui a pour tête le Christ. Dans les contradictions, les conflits et les polarisations qui se manifestent naturellement dans un organisme vivant, le sacrifice de soi qui est le don de Dieu, la force de guérison innée de chaque corps, est la réconciliation. Elle est généralement le traitement thérapeutique en période de crise, d’inimitié et de discorde, nécessaire pour la cohésion sociale et la coexistence pacifique des hommes, des communautés et des peuples. À une époque où les divisions, les tensions et les conflits tourmentent notre monde, nous fêterons la Nativité du Christ plus substantiellement, si nous participons, dans la mesure de nos capacités, à des efforts de réconciliation dans notre entourage immédiat, dans la vie professionnelle, sociale, ecclésiale et politique. La réconciliation est menacée continuellement par l’égocentrisme avec ses différentes manifestations, l’obstination, la colère, la vengeance. La manière par laquelle le Fils et Verbe de Dieu, doux et humble, entre dans l’histoire humaine, détermine aussi la manière de vaincre l’égocentrisme. La condition préalable fondamentale pour la réconciliation reste le pardon, l’expression la plus forte de l’amour. Le Verbe incarné, le Christ, a insisté pour que nous répétions : « et remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs… » Le pardon renforce et vivifie la solidarité, la coexistence harmonieuse de tout groupe social. Pour contribuer à la réconciliation, il est nécessaire que nous nous soyons réconciliés avec nous-mêmes – avec notre conscience, avec nos capacités, nos limites – avec le but de notre vie. Il est impératif que nous luttions continuellement, à l’aide de la Grâce divine, à avoir la paix entre nous (I Thess. 5, 13). Avant tout, cependant, nous devons être réconciliés avec Dieu, avec Sa volonté et Ses commandements, tels qu’ils sont énoncés dans la Sainte Écriture. Alors, avec l’illumination du Saint-Esprit, nous découvrirons que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu (Lc 18,27). L’apôtre Paul a déclaré, puisant cela de son expérience : Je puis tout par le Christ qui me fortifie (Phil. 4,13). Et ailleurs : Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation (II Cor. 5,18). Le Fils et Verbe de Dieu qui vient dans le monde, particulièrement en cette période festive, nous demande de participer à son œuvre, qui a commencé depuis la crèche et s’est achevée sur la Croix. Avançons dans une véritable réconciliation avec Lui, avec nous-mêmes et les autres hommes, afin que nous puissions contribuer à la réconciliation plus générale qui vise eschatologiquement à la récapitulation de toutes choses en Christ (Eph. I,10). Nous rappelant avec gratitude la bienveillance de Dieu que nous fêtons à Noël et participant « au ministère de la réconciliation » qui a commencé avec Sa Nativité dans notre monde, nous serons rendus dignes de chanter ensemble consciemment Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur terre, bienveillance parmi les hommes. Je vous souhaite un Noël béni, un Nouvel An porteur de paix, avec une espérence vivifiante et une solidarité continuelle dans les épreuves inattendues. Avec l’amour sincère du Christ, qui « nous a donné le ministère de la réconciliation ».

