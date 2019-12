Chers frères et sœurs en Christ,

«Le Christ naît, louez-le; le Christ vient des cieux, allez à sa rencontre; le Christ est sur terre, élevez-vous. Que se réjouissent les cieux et qu’exulte la terre à cause de celui qui est céleste et ensuite terrestre. Le Christ est dans la chair: exultez».

Saint Grégoire le Théologien nous invite à fêter Noël avec retenue, dans le calme et le recueillement: «Célébrons la fête, non comme une solennité profane mais d’une manière divine» car «c’est la solennité de la Théophanie ou encore de la Nativité. Le nom de Théophanie vient du fait qu’il est apparu, le nom de Nativité, du fait qu’il est né».

«Nous qui avons le Verbe pour objet d’adoration, si nous devons prendre quelques plaisirs, prenons-les dans la parole, dans la loi divine, dans les récits, surtout ceux qui concernent la solennité présente; ainsi nos plaisirs seront en rapport avec elle».

Ces paroles profondes de Saint Grégoire le Théologien, citées ci-dessus, suscitent des sentiments de grande joie et d’espérance à cause de l’objectif vers lequel Dieu s’est consacré pour le bien de ses enfants.

Tout au long de l’histoire de l’humanité, Dieu a appelé ses enfants à revenir à lui après la chute d’Adam et d’Eve. Il nous a appelés par l’intermédiaire des prophètes et de tous les fidèles et saints hommes et femmes qui sont les ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu’à Jean-Baptiste. Aujourd’hui, nous célébrons l’appel ultime de Dieu à ses enfants qui est l’incarnation de Dieu d’une femme, la très Sainte Mère de Dieu, et la demeure de Dieu dans la chair sur cette terre parmi nous. Nous sommes appelés à répondre à cette action impressionnante et aimante de Dieu par un changement drastique dans nos vies. Nous sommes appelés à faire un changement qui nous amène à aimer non pas les choses charnelles et matérielles de ce monde, mais à diriger tout notre amour vers Dieu et les choses éternelles du ciel. Comme le dit Saint Grégoire: «Par conséquent, nous célébrons la fête non pas comme une fête païenne mais de manière divine, non pas de manière mondaine mais de manière supérieure au monde».

Pendant qu’en cette période nous passons un temps précieux avec la famille et les amis, essayons de les apprécier comme un cadeau de Dieu pour nous et concentrons-nous sur notre amour pour eux plus que sur les choses matérielles et commerciales que notre culture laïque embrasse.

Soyons toujours attentifs, au milieu de la grande joie de cette fête, aux personnes qui souffrent dans le monde, en particulier dans les pays de guerre et troubles, et offrons nos prières pour que notre Seigneur, le Prince de la paix, leur apporte la paix qui ne peut venir que d’en haut.

Cette année encore je vous invite à ne jamais oublier notre Mère-Eglise, le Patriarcat Œcuménique, particulièrement dans les circonstances difficiles où elle se trouve en œuvrant l’impossible pour continuer à exister. J’insiste donc pour que vous montriez votre amour pour le Patriarcat aussi dans vos actes, surtout par vos dons substantiels dans la collecte pour l’Église Mère.

Je vous en remercie d’avance et vous invite à venir partager le gâteau de Saint Basile en notre Cathédrale des Saints Archanges à Bruxelles, le dimanche 12 janvier 2020 à 16h.

Heureuse fête de Noël et puisse la nouvelle année être une année pleine de grâce!

Avec ma bénédiction paternelle et mon amour dans le Seigneur devenu Homme.

A Bruxelles, en la Sainte Métropole, Noël 2019

Le métropolite Athénagoras de Belgique

Exarque des Pays-bas et du Luxembourg