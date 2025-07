Les chrétiens orthodoxes en Turquie célèbrent saint apôtre Paul, fondateur de la métropolie de Pisidie

Le 12 juillet 2025, selon le calendrier julien, la métropolie de Pisidie a célébré la mémoire de son fondateur, le Saint-Apôtre des Nations Paul, dans l’église qui porte son nom à Side-Manavgat. La veille, Son Éminence le métropolite Job de Pisidie a présidé l’office des vigiles festifs, et le jour de la fête, la Divine Liturgie en concélébration avec son évêque auxiliaire, l’évêque Ambroise d’Eudokiada et le clergé de la Métropolie et de l’étranger, en présence de nombreux fidèles de Side, Antalya et Alanya, ainsi qu’un groupe de 30 pèlerins de Grèce.

Avant les festivités, le groupe de pèlerins, dirigé par le père Angelos Vakalopoulos et Mme Anastasia Arpatzi, qui comprenait aussi le professeur Panagiotis Skaltsis de l’Université de Thessalonique, et accompagné du métropolite Job, avait visité d’anciennes parties de la Métropolie de Pisidie : Telmessos-Makri (Fethiye), Livissi (Kayaköy) et l’île de Kastellorizo — où un office de mémoire fut célébré sur la tombe du métropolite Constantin de Pisidie (1862-1912). Ils visitèrent aussi Alanya, Sparte (Isparta) et l’île de Pisidie (Egirdir).

