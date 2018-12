« La fête de la Nativité du Seigneur ou Noël est, en premier lieu, la fête de l’amour miséricordieux de Dieu pour les hommes. Le Fils éternel de Dieu est descendu des Cieux, s’est incarné de l’Esprit Saint et de la Vierge Marie et s’est fait homme pour donner aux hommes mortels la vie éternelle. Cette fête est, en même temps, la fête de la paix et de l’harmonie entre les hommes. Lorsque l’Enfant Jésus est né à Bethléem, les anges du Ciel ont chanté « Gloire à Dieu dans les hauteurs, paix sur la terre, aux hommes bienveillance ». La fête de la Nativité du Seigneur est également la fête des cadeaux offerts aux enfants, orphelins, les malades et les personnes seules et à tous les êtres chers. Cette fête des cadeaux est notre réponse au don de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. À l’occasion de la fête de la Nativité du Seigneur, de l’année nouvelle 2019 et du baptêmne du Seigneur, je vous souhaite à tous santé et salut, paix et joie durant de nombreuses et bonnes années ».

