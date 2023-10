Message de soutien de l’Église d’Antioche à l’Église de Jérusalem

« Les Pères du Saint Synode d’Antioche élèvent des prières ferventes au Roi de la Paix et Seigneur des Miséricordes, pour essuyer chaque larme des yeux du peuple palestinien, et pour éliminer toute injustice, oppression, déracinement et déplacement. Ils appellent tous leurs enfants à consacrer le dimanche prochain dans toutes les paroisses du Siège d’Antioche à élever des prières afin que Dieu accorde justice et paix dans la terre de la paix, et à collecter des dons pour soulager ce peuple affligé.

Comprendre que les circonstances actuelles nécessitent une intensification de la prière et de la coopération, le Saint-Synode a décidé de rétablir les relations ecclésiastiques rompues avec le Patriarcat de Jérusalem. Le Synode a désigné le comité en charge au Patriarcat pour communiquer avec les frères du Patriarcat de Jérusalem et résoudre le différend concernant la juridiction ecclésiastique du “Qatar”, préservant ainsi le droit de juridiction ecclésiastique du Siège d’Antioche.

Le Synode a également décidé d’envoyer une délégation de l’Église pour visiter Amman, exprimant l’amour du peuple du Siège d’Antioche envers le peuple du Patriarcat de Jérusalem et se tenant à leurs côtés dans ces circonstances difficiles et cruciales. »