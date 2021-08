Message du patriarche de Serbie Porphyre au métropolite de Kiev Onuphre à l’occasion de la célébration du 1033e anniversaire du baptême de la Rus’

« Votre Béatitude, notre bien-aimé frère et concélébrant en Christ, béatissime frère Onuphre, frères archevêques, prêtres et moines, mères higoumènes avec vos sœurs, frères et sœurs fidèles de Kiev, tout le peuple fidèle d’Ukraine, qui fermement et inébranlablement gardez la pureté de la foi orthodoxe, gardez non déchirée la tunique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous félicite à l’occasion de la grande fête – le jour du baptême de la Rus’ et avec lui la mémoire de votre Baptiste – le saint orthodoxe et égal aux Apôtres, Grand-Prince Vladimir.

Votre personne, cher frère en Christ, dirigeant fermement le navire de l’Église ukrainienne, est devenue un symbole de fidélité à l’unité de l’Église orthodoxe, de résistance courageuse aux épreuves, en ces temps très difficiles. Le choix que vous avez fait, à la suite du métropolite Vladimir [Sabodan, métropolite de Kiev, +2014, ndt], votre grand prédécesseur, est identique au choix effectué par le saint Prince Vladimir, lorsqu’il a opté pour l’Orthodoxie, après avoir pris connaissance de toutes les religions du monde de l’époque. Restant fidèles à l’ordre canonique et à l’unité avec l’Église orthodoxe, vous avez fait le même choix que le saint Prince Vladimir. Ainsi, avec vos hiérarques, avec le clergé, les moines et le peuple, vous êtes devenu un modèle qui est également reconnu auprès de notre peuple serbe croyant. Vous, Béatitude, avez témoigné un amour fraternel et actif lors de votre séjour au Monténégro, cette partie de l’Église orthodoxe serbe qui était, et est toujours, exposée à des tentations similaires et très dangereuses. Là, avec le métropolite Amphiloque de bienheureuse mémoire, vous avez prié pour l’unité de l’Église et présidé la procession qui a fait, que nous, orthodoxes serbes, comme le peuple d’Ukraine, soyons reconnus dans le monde pour notre fidélité au Christ, pour notre résistance courageuse aux tentations que le prince de ce monde met devant nous.

Aujourd’hui, en ce jour de grande fête, je vous exprime ma profonde gratitude pour une telle aide et un tel amour. C’est pourquoi la sainte Église orthodoxe, aussi bien en Serbie qu’en Ukraine et partout où l’on maintient la fidélité à la Sainte Tradition, à l’ordre canonique, et où l’on s’appuie sur les prières du saint Prince Vladimir et de de saint Sava de Serbie, emportera la victoire, glorieuse et grande, sur les forces de ce monde.

Une fois de plus, je vous salue cordialement, Votre Béatitude, je vous souhaite une bonne fête, en priant pour que le Seigneur vous donne la force de continuer à servir votre Église et votre peuple fidèle.

Avec amour dans le Christ notre Seigneur,

Porphyre, archevêque de Peć, métropolite de Belgrade et de Karlovci et patriarche de Serbie »

