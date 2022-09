Message du Patriarche œcuménique Bartholomée à l’occasion du Nouvel An ecclésiastique

« Estimées organisateurs, organisatrices et déléguées, Cheres participantes et participants, chers stewards de la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises, Chers amis, chers frères et sœurs, Parmi les croyances fondamentales et les enseignements centraux du christianisme à travers les siècles figure la conviction que la lumière du Christ brille plus fort que les ténèbres de nos cœurs et de notre monde. Nous, chrétiens et chrétiennes, affirmons et déclarons que la joie de la

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter