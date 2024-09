Message patriarcal pour le début de l’année ecclésiastique et la journée solennelle de prières pour l’environnement naturel (1er septembre 2024)

† Bartholoméepar la grâce de Dieu archevêque de Constantinople-Nouvelle Romeet patriarche œcuméniqueà la plénitude de l’Églisegrâce, paix et miséricorde du créateur de toute créationnotre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ Très révérends frères Hiérarques et bien-aimés enfants dans le Seigneur, Trente-cinq années entières se sont écoulées depuis que le Saint et Sacré Synode du Patriarcat œcuménique a établi le 1er septembre, fête de l’Indiction et ouverture de l’année ecclésiastique, comme Journée

